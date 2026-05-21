MiLB／林維恩2A復出4.1局失1分 柯敬賢1A敲滿貫砲

美國職棒小聯盟（MiLB）效力運動家隊的台灣投手林維恩先前因身體疲勞缺席，今天回到2A先發4.1局僅失1分；另外，在道奇隊1A的柯敬賢則是在雙重賽首戰敲出滿貫砲。

運動家隊2A的林維恩在台灣時間14日臨時取消先發，原因是賽前熱身時感到身體疲勞、髖部不適，球團保護起見，先放進7天傷兵名單，今天期滿就重返先發。

面對休士頓太空人隊2A，林維恩第1局雖然出現四壞保送，但靠著牽制出局形成另類3上3下，2局下則是2出局後被敲2支安打而掉分，3局下2次三振後雖然投出四壞，但有捕手盜壘阻殺幫忙，第4局則是投出3上3下，5局下投出三振後退場休息。

林維恩總計以71球，其中41顆好球，投完4.1局被敲2支安打，丟掉1分，另有4次三振、2次四壞保送，賽後防禦率1.88，因球隊5局上追回1分，退場時雙方平手無關勝敗，而球隊最終以1比2輸球。

柯敬賢在洛杉磯道奇隊對上西雅圖水手隊的雙重賽首戰先發，擔任第2棒、指定打擊，全場4打數敲出3支安打，分別是2局上的滿貫砲、個人本季第8轟，以及4局上、6局上的一壘安打，不過球隊最終仍以8比12輸球。

雙重賽第2戰柯敬賢改打第4棒、右外野手，前3打席分別是三振、四壞、滾地球出局，7局上選到保送延續球隊攻勢，單局4分追平比數，最終延長賽8局以7比6逆轉勝；柯敬賢總計2打數無安打、2次四壞保送、1次三振，賽後打擊率2成66。