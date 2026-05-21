MiLB／林維恩2A復出4.1局失1分 柯敬賢1A敲滿貫砲
美國職棒小聯盟（MiLB）效力運動家隊的台灣投手林維恩先前因身體疲勞缺席，今天回到2A先發4.1局僅失1分；另外，在道奇隊1A的柯敬賢則是在雙重賽首戰敲出滿貫砲。
運動家隊2A的林維恩在台灣時間14日臨時取消先發，原因是賽前熱身時感到身體疲勞、髖部不適，球團保護起見，先放進7天傷兵名單，今天期滿就重返先發。
面對休士頓太空人隊2A，林維恩第1局雖然出現四壞保送，但靠著牽制出局形成另類3上3下，2局下則是2出局後被敲2支安打而掉分，3局下2次三振後雖然投出四壞，但有捕手盜壘阻殺幫忙，第4局則是投出3上3下，5局下投出三振後退場休息。
林維恩總計以71球，其中41顆好球，投完4.1局被敲2支安打，丟掉1分，另有4次三振、2次四壞保送，賽後防禦率1.88，因球隊5局上追回1分，退場時雙方平手無關勝敗，而球隊最終以1比2輸球。
柯敬賢在洛杉磯道奇隊對上西雅圖水手隊的雙重賽首戰先發，擔任第2棒、指定打擊，全場4打數敲出3支安打，分別是2局上的滿貫砲、個人本季第8轟，以及4局上、6局上的一壘安打，不過球隊最終仍以8比12輸球。
雙重賽第2戰柯敬賢改打第4棒、右外野手，前3打席分別是三振、四壞、滾地球出局，7局上選到保送延續球隊攻勢，單局4分追平比數，最終延長賽8局以7比6逆轉勝；柯敬賢總計2打數無安打、2次四壞保送、1次三振，賽後打擊率2成66。
Ching-Hsien Ko today (doubleheader):— DodgersLite (@dodgerslite) May 21, 2026
3-6, HR (8), 4 RBI, 2 R, 2 BB
In the first game, he ended his slump with a grand slam and two singles, raising his OPS back to .900. While he was hitless in the second game, he drew two walks and scored the tying run in the seventh. pic.twitter.com/pznw69Zxxa
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