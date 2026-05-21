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MLB／耶薩維奇6局無失分力壓斯萊特勒 賈吉罕見吞4K連9場沒開轟

聯合新聞網／ 綜合報導
藍鳥強投耶薩維奇率隊擊敗洋基。 美聯社
藍鳥強投耶薩維奇率隊擊敗洋基。 美聯社

藍鳥今天持續於客場交手洋基，兩隊上演耶薩維奇（Trey Yesavage）與斯萊特勒（Cam Schlittler）新星強投對決，耶薩維奇繳出6局無失分技高一籌，斯萊特勒則在7局上被藍鳥攻下致勝2分，終場藍鳥2：1擊敗洋基，賈吉（Aaron Judge）單場吞4K，已連9戰沒有開轟。

前6局耶薩維奇與斯萊特勒表現平分秋色，相互封鎖對方打線戰成0：0平手，7局上斯萊特勒因2支安打與1次保送被藍鳥攻佔滿壘，接著他又對希曼尼茲（Andres Gimenez）投出四壞送分，後續洋基換上右投柏德（Jake Bird），他讓小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）高飛犧牲打再丟1分，這分同樣算在斯萊特勒帳上，藍鳥取得2：0領先。

耶薩維奇退場後藍鳥換上四名投手完成最後3局，僅瓦蘭德（Louis Varland）在9局下因高史密特（Paul Goldschmidt）滾地球失1分，最終藍鳥就以2：1險勝，耶薩維奇投6局僅挨2安飆8K無失分，贏得本季第二勝，斯萊特勒則投6局送7K失2分吞敗。

洋基今天全隊僅打出6支安打，二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）1人就包辦3安，「法官」賈吉則全場4次打擊全數吞K，打擊率下滑至2成56，目前已連續9場比賽未開轟，全壘打數停滯於16。

MLB 藍鳥 洋基 賈吉 高史密特 小葛雷諾

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