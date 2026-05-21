MLB／阿姆斯壯致命失誤丟3分 哈里森7局11K率釀酒人橫掃小熊

釀酒人今天與小熊進行系列賽最終戰，在2局上透過小熊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）漏球失誤一口氣攻下3分，加上左投哈里森（Kyle Harrison）先發7局完美封鎖，讓小熊全場只擠出2安，終場釀酒人5：0完封勝，順利於系列賽橫掃同區勁敵。

2局上釀酒人弗里克（Sal Frelick）靠妨礙打擊上壘、歐提茲（Joey Ortiz）選到保送，接著漢彌頓（David Hamilton）擊出中外野安打，沒想到小熊外野手阿姆斯壯將球漏至身後，漢彌頓趁機一路奔回本壘，釀酒人一舉攻下3分取得領先。

3局上包爾斯（Jake Bauers）從小熊先發卡布雷拉（Edward Cabrera）手中敲安再下一城，卡布雷拉今天投3局失4分其中1分責失，因手指起水泡提前退場。7局上漢彌頓再揮出3壘打，並靠對手暴投跑回釀酒人第5分。

釀酒人先發哈里森今天投7局狂飆11K無失分，僅被霍納（Nico Hoerner）與布萊格曼（Alex Bregman）兩人各敲1安，小熊全場也就只打出2支安打，最終釀酒人5：0完成三連勝橫掃，小熊則吞下五連敗。