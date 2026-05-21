MLB／王牌塞爾7局好投帶領 勇士2發3分砲轟垮馬林魚

勇士今天再度交手馬林魚，推派塞揚左投塞爾（Chris Sale）先發，他主投7局送出8K，僅在首局失掉1分，勇士則靠萊利（Austin Riley）與史密斯（Dominic Smith）2發3分砲擊沉對手，終場9：1大勝馬林魚搶得2連勝。

塞爾首局登場便連挨2安，接著被赫南德茲（Heriberto Hernandez）高飛犧牲打失掉1分。不過2局上奧比斯（Ozzie Albies）與杜邦（Mauricio Dubon）也先後敲安上壘，隨後萊利轟出中外野3分砲，勇士3：1反超比分。

6局上勇士攻勢再起，亞古納（Ronald Acuña Jr.）、哈里斯（Michael Harris II）、歐森（Matt Olson）加上奧比斯連續4支安打先搶下2分，接著史密斯再補上1發3分砲，一棒擊沉馬林魚先發投手強克（Janson Junk），今天他投5局狂失8分吞敗。

塞爾度過首局亂流後即穩定下來，僅在第3第4局有被對手敲安，其餘半局皆送出3上3下，今天他先發7局被敲4安僅失1分，送出8次三振優質好投。勇士打線在8局下靠史密斯3壘打與對手失誤再拿1分，終場9：1收下2連勝，塞爾也進帳本季個人第7勝。