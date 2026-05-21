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MLB／李灝宇連兩戰先發敲安 老虎延長賽不敵守護者吞5連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
李灝宇。 美聯社
李灝宇。 美聯社

底特律老虎隊今天在主場面對克里夫蘭守護者隊，「台灣怪力男」李灝宇繼續先發上陣，擔任第8棒、二壘手，4打數敲出1支安打，連續2場比賽安打，守備上也策動1次雙殺，但老虎最終在延長賽10局以2：3落敗，苦吞近期5連敗。

李灝宇在面對守護者的系列賽連兩戰先發，今天面對右投畢比（Tanner Bibee），首打席擊出一壘方向滾地球出局，6局下第2打席則是敲出游擊後方的飛球，落地形成安打，李灝宇繞過一壘後試圖再往二壘衝，但在二壘前出局。

老虎在7局下靠維爾林（Matt Vierling）的高飛犧牲打先馳得點，8局下李灝宇擊出二壘滾地球，靠野手選擇上壘，但沒能跑回分數，守護者也在9局上將比數扳平，雙方9局打完1：1平手進入延長賽。

10局上李灝宇從二壘移防三壘，守護者隊靠馬丁尼茲（Angel Martinez）、拉米瑞茲（Jose Ramirez）連兩支二壘打攻下2分。

10局下守護者換上史密斯登板（Cade Smith），老虎麥金斯崔（Zach McKinstry）先敲安打追回1分，李灝宇接著上場，對96英里（約154公里）的速球揮空遭到三振，老虎隊最終也沒再有攻勢，以1分差落敗。

李灝宇今天4打數敲出1支安打、吞下1K，連續2場比賽有安打表現，目前打擊率2成07。

老虎 底特律 守護者 李灝宇

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