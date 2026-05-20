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MLB／道奇貝茲感嘆大谷「不同次元」 對放大打擊低潮不滿

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、貝茲(右)。 美聯社
大谷翔平(左)、貝茲(右)。 美聯社

大谷翔平本季打擊成績相較過去幾季有所下滑，道奇球星貝茲（Mookie Betts）在節目上，對外界過度討論大谷打擊低潮表達不滿。

貝茲邀請天使隊球員阿戴爾（Jo Adell）上節目，談到大谷時貝茲直呼，「有時真的會讓人覺得不公平，翔平只要認真想做的事，幾乎什麼都做得到。在大聯盟這根本不是簡單的事。例如他突然說我明天開始投橫掃球，結果馬上就能投出聯盟頂級水準的球路，這根本太誇張了。」

貝茲接著形容：「翔平和我們根本活在不同次元，或是說遵循不同法則，這就是他最不可思議的地方。」

阿戴爾也附和貝茲，「我覺得最離譜的是，大谷打完一個打席後，下一秒就若無其事站上投手丘，然後投出7局無失分，我們竟然已經把這當成理所當然。」

大谷連3年OPS值破1，今年目前為止僅0.872，不少球迷質疑大谷打擊已開始退化，對此貝茲表示，「這是我在道奇很有感的地方。外界只要看到他幾場沒打好，就馬上開始說：『翔平到底怎麼了？』這真的很奇怪，我們反而會想『他不是才剛在投手丘投7局只被敲2安打？而且防禦率還只有0.70（實際0.82）』。」

貝茲感嘆：「大家似乎習慣、甚至麻痺，忘記翔平其實還能用其他方式統治比賽。」

道奇 大谷翔平 貝茲

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