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MLB／釀酒人火球男寫史上首見記錄 小熊球星解釋「難打原因」

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人隊24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）。 美聯社
釀酒人隊24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）。 美聯社

釀酒人隊24歲火球男米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天面對小熊隊，繳出6局無失分好投，連4場先發0失分。釀酒人終場以5：2收下勝利，反超小熊和紅雀隊，暫居國聯中區龍頭。

米蕭洛斯基主投6局只被敲3安打，投出8K和1保送，沒有失分，防禦率降至1.89，不過值得注意的是，這場只投74球。米蕭洛斯基受訪時解釋，「我的身體有點撞牆，說明白就是累了，我用盡全力投6局，然後就撞牆。」

米蕭洛斯基這場沒展現出極速，先前對洋基隊時，他最快飆到103.6英里，對教士隊第7局有103.2英里；面對小熊最快「只有」101.5英里。他提到是小熊主場投手丘的問題，「前導腳踩下去時有點滑，但不是什麼太誇張的狀況。」

米蕭洛斯基的表現也讓對手心服口服，小熊明星外野手哈普（Ian Happ）分享難打原因，「他投100英里，但比任何人更接近本壘板，所以速球看起來會更快。出手點很低，那顆球真的很不錯。當他像今晚這樣，把球投在好球帶附近，很難連續敲安。」

根據OptaSTATS統計，米蕭洛斯基是現代棒球以來，唯一能夠4場先發至少30K、0失分且沒有被敲長打的投手。米蕭洛斯基神勇的表現，讓他成為國聯塞揚獎強力競爭者。

釀酒人 小熊 Jacob Misiorowski

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