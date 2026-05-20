MLB／大谷翔平單場2支二壘打 道奇攻破米勒5：4逆轉教士

洛杉磯道奇隊今天客場出戰聖地牙哥教士隊，大谷翔平單場敲出2支長打、近期連6場安打，雙方前6局用4發全壘打互轟，而9局上平手局面，道奇隊靠米勒（Mason Miller）牽制失誤和高飛犧牲打攻下超前分，終場以5：4勝出，以30勝19敗重回國聯西區龍頭。

大谷翔平此戰擔任道奇隊開路先鋒、指定打擊，首打席面對教士先發投手坎寧（Griffin Canning）就揮出二壘打，之後弗里曼（Freddie Freeman）敲出本季第5轟，道奇隊先取得2：0領先。

但道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）在1局下也挨轟，被馬查多（Manny Machado）敲出追平比數的2分砲，雙方2：2平手。

大谷翔平第2打席在3局上選到四壞球保送上壘，但沒能跑回分數，3局下安都哈（Miguel Andujar）再敲一發2分彈幫助教士隊超前比數，連兩戰開轟。

5局上道奇赫南德茲（Teoscar Hernandez）率先上場敲出二壘打，大谷翔平在1出局三壘有人時上場打擊，擊出二壘方向滾地球出局，但送回壘上跑者，幫球隊追成1分差。6局上弗里曼再次開砲，從教士第二任投手艾斯特拉達（Jeremiah Estrada）手中轟出追平陽春彈，單場雙響砲。

雙方4：4平手僵局下，8局上大谷翔平面對牛棚投手莫瑞洪（Adrian Morejon）揮出二壘打，藉由貝茲（Mookie Betts）的飛球推進上三壘，但沒能跑回分數。

第9局道奇隊靠保送上壘，接著教士終結者米勒傳一壘發生牽制失誤，代跑的寇爾（Alex Call）攻佔三壘，帕赫斯（Andy Pages）隨後敲出高飛犧牲打送回超前分，也打下此戰勝利打點。

大谷翔平此戰3打數敲2支二壘打，有1次保送、打下1分打點，近期連6場安打，且其中有5場至少單場雙安，打擊率上升至2成72。

道奇先發投手希恩主投4局，挨2轟、失4分，之後道奇隊靠5任牛棚投手合力完成比賽、沒有失分，守住局面，史考特（Tanner Scott）後援1.1局送出2次三振，拿下勝投。米勒則是投0.2局吞下敗投。