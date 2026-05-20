MLB／國民伍德場內滿貫砲只花15.5秒 讓大都會比切特雙響做白工

國民今天在主場迎戰大都會，國民外野手伍德（James Wood）2局下擊出超罕見「場內滿貫全壘打」開啟球隊追分攻勢，儘管大都會球星比切特（Bo Bichette）有雙響砲演出，還與索托（Juan Soto）同場開轟，但國民最終以9：6逆轉獲勝。

大都會開賽靠比切特2分砲與塞米恩（Marcus Semien）高飛犧牲打攻下3分，2局上比切特再打出左外野2分砲，大都會一度取得5：0領先。但國民在2局下兩出局後攻占滿壘，隨後伍德擊出中左外野深遠飛球，大都會兩名外野手都無法接到，球一路彈到中外野，伍德一路狂奔跑出場內滿貫全壘打，替國民一口氣追至4：5一分落後。

3局下國民靠特納（Jose Tena）陽春砲與大都會捕手托倫斯（Luis Torrens）捕逸和維瓦斯（Jorbit Vivas）高飛犧牲打攻下3分反超。4局下托倫斯再次發生接球失誤讓國民再進帳2分。儘管索托7局上轟出中外野陽春砲，但國民終場仍以9：6完成逆轉勝。

伍德這發場內滿貫砲，也是他個人生涯首支滿貫全壘打，大聯盟官網更以「少棒式全壘打」來形容，他僅花15.5秒就奔回本壘得分，展現優異速度，這僅僅是大聯盟近十年出現的第3支場內滿貫砲，另外兩支分別是2022年藍鳥隊塔皮亞（Raimel Tapia）與2017年國民泰勒（Michael A. Taylor）所擊出。