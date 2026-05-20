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MLB／柯爾周六迎傷後復出首戰 睽違570天先發對光芒

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌投手柯爾將重回大聯盟投手丘，復出首戰對手是光芒。 美聯社
洋基王牌投手柯爾將重回大聯盟投手丘，復出首戰對手是光芒。 美聯社

洋基王牌投手柯爾Gerrit Cole）大聯盟復出首戰時間確定！洋基球團宣布他將於台灣時間周六先發對戰光芒，自2024年世界大賽後再度重回大聯盟投手丘，這也是柯爾自從接受手肘韌帶重建手術後，睽違570天回到大聯盟。

柯爾在去年因手肘動刀錯過全部2025年賽季，本季他已在小聯盟先發6場，合計投29局防禦率4.66，他最近一次於洋基3A先發用球數已達86球，最快球速為99.6英里（約160.2公里），洋基原定要他再於小聯盟先發一場，但因柯爾狀態良好選擇提前復出。

柯爾說：「我準備好了！我很有信心去邁向下一步，回頭來看這段過程很有趣，復健期間總覺得這一切不會結束，但我現在卻在最適合的時間點回來，一切就是如此奇妙。」

總教練布恩（Aaron Boone）則說：「我們認為他（柯爾）已經做好準備，真的很期待他的回歸，我也很替他感到高興，知道他付出了多少努力，我幾乎看了他復健賽所投的每一球，他現在狀況真的非常好。」

MLB 洋基 柯爾 布恩 Gerrit Cole

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