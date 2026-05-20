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MLB／亞古納復出打首棒3度得分 勇士後段強攻逆轉馬林魚
勇士球星亞古納（Ronald Acuña Jr.）今天傷癒復出，立刻擔任球隊開路先鋒，面對馬林魚全場3次上壘跑回3分，勇士在8、9兩局合計攻下4分奠定勝基，終場8：4擊敗馬林魚，戰績持續領跑國聯。
亞古納先前因左腿拉傷進入傷兵名單，經歷半個月休養後回到大聯盟，今天重新擔綱勇士先發第一棒，全場4打數1安打，另外選到2次保送，3度上壘最終皆回本壘得分，稱職扮演核彈頭角色。
勇士在比賽前段陷入2：4落後，分別靠第5局歐森（Matt Olson）2壘打和與第6局哈里斯（Michael Harris II）陽春砲追平，第8局則接連選到3次保送攻佔滿壘，再靠杜邦（Mauricio Dubon）與歐森適時安打攻下3分，第9局金河成再敲安追加分數，最終勇士就以8：4贏球。
勇士目前戰績33勝16敗為國聯龍頭，左投李（Dylan Lee）後援1.1局無失分拿下勝投，勇士先發培瑞茲（Martin Perez）投5局飆出10K，失掉4分無關勝敗，馬林魚右投福許（Calvin Faucher）則投0.2局失掉3分吞敗。
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