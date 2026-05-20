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MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」
底特律老虎隊與克里夫蘭守護者隊4連戰第2場比賽，李灝宇面對左投梅西克（Parker Messick）先發上陣，擔任第8棒、二壘手，3打數敲出1支安打，還有守備超美技演出，但終場老虎隊以3：4吞下4連敗。
李灝宇連兩戰沒出賽後，今天重回先發陣容，3局上老虎靠著托克森（Spencer Torkelson）的2分砲以2：1超前比數，李灝宇接著在1出局一壘有人時上場打擊，首打席抓梅西克投出的第2球、84.3英里（135.6公里）的變速球，擊出右外野飛球出局。
4局上守護者靠澳洲狀元巴札納（Travis Bazzana）敲出本季第2轟，以3：2要回領先優勢。
4局下老虎隊就有所回應，格林（Riley Greene）安打上壘，李灝宇在2出局後上場，抓91.2英里（約146.7公里）的伸卡球再敲一支右外野安打，擊球初速達104.1英里（約167.5公里），而隨後捕手欲牽制一壘上的李灝宇時發生失誤，老虎隊跑回追平分。
守護者之後在7局上打下超前分，7局下李灝宇率先上場，個人第3打席面對守護者第3任手薩布羅斯基（Erik Sabrowski），擊出左外野飛球出局。8局下老虎在2出局後攻佔滿壘，原本輪到李灝宇打擊，但被換代打，由麥金斯崔（Zach McKinstry）上場，擊出滾地球出局，沒能建功。
李灝宇此戰3打數敲1支安打，本季至今出賽21場，合計54打數擊出11支安打，包括4支長打（1轟），打擊率2成04。
今天李灝宇在守備上也有精彩演出，5局上面對許尼曼（Daniel Schneemann）擊出的二壘滾地球，李灝宇在跑動中接球後直接扭身將球傳往一壘，以高難度的守備美技抓下出局數，讓轉播單位都用「噁心（Nasty）」來形容這個精彩表現。
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