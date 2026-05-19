MLB／7局8K仍遭教士「1轟」擊沉 山本由伸自責：我的失誤

道奇日籍強投山本由伸，今日在對戰教士系列賽首戰中繳出7局8K好投，卻因打線完全熄火，最終以0：1不敵對手，吞下本季第4敗，獨居隊內敗投王。賽後，山本由伸也對於被安都哈（Miguel Andujar）敲轟感到十分自責。

1局下，教士指定打擊安都哈鎖定山本由伸一顆2好2壞的指叉球，直接轟向左外野看台，這發陽春砲也成為全場唯一分數。

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不過失分後，山本由伸迅速回穩，此役共用107球，其中64顆為好球，被敲3安打、失1分，送出8次三振、2次保送，最快球速97.4哩（約156.8公里），成功從前一場對巨人失5分的低潮中反彈。

「這就是典型的投手戰。山本由伸只對第2名打者犯了一次錯，就被轟全壘打，而那也是教士唯一能做出的攻勢。很可惜，我們打線始終沒辦法串聯起來。」道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）表示。

值得注意的是，山本由伸本季「首局問題」依舊明顯，本季9場先發中，山本由伸有7分自責分是在第1局失掉。

「進入比賽節奏這件事，對我來說目前確實還是個課題，但我每次回到投手丘後，狀況都會越來越好……我心裡知道該怎麼修正。」山本由伸坦言。

此外，山本由伸本季全壘打問題也比去年嚴重許多。

去年山本由伸在173又2/3局中，僅被敲出14支全壘打，但本季至今57局已經被敲9轟。這也是山本由伸本季第5次在取得2好球後，仍被打者轟出全壘打。

事實上，今年道奇全隊已經被敲20支「2好球全壘打」，高居大聯盟第2多，僅次於國民。

對於今天被安都哈開轟，山本由伸坦言就是單純失投，「我原本是想把那顆球投低，那是我的失誤。」

雖然吞敗，羅伯茲仍認為山本由伸整體內容其實相當不錯。

「以他的標準來說，前幾場不算理想，但今晚我認為是非常好的一場比賽，勝敗有時候還是需要隊友幫忙得分。我很高興看到他在那個不穩的首局後，還能投出這樣的內容。」