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MLB／上演「劇場式救援」！ 教士投教讚嘆米勒：世界最好的投手

聯合新聞網／ 綜合報導
米勒險些上演「劇場」，最終仍以1：0完封道奇。尼巴拉讚嘆他是全世界最好的投手。 法新社。
米勒險些上演「劇場」，最終仍以1：0完封道奇。尼巴拉讚嘆他是全世界最好的投手。 法新社。

今日教士九局下派出「大魔王」終結者米勒（Mason Miller）關門，卻險些上演「劇場」，所幸最終仍成功以1：0完封道奇，正式超車對手登上國聯西區龍頭。投手教練尼巴拉（Ruben Niebla）更是讚嘆他是現在全世界最好的投手。

回顧當時，米勒前10球只有1顆好球，無論是招牌100英里火球或是滑球，全都失去控制。開局就保送弗里曼（Freddie Freeman）、塔克（Kyle Tucker）。

眼看十萬火急，但關鍵轉折點卻出現在捕手杜蘭（Rodolfo Durán）的一次ABS電子好球帶挑戰。

當時面對史密斯（Will Smith），米勒投出的滑球原本被判壞球，形成0好2壞。但杜蘭果斷提出挑戰，結果顯示該球其實壓在線角，成功改判好球，也讓球數變成1好1壞。

「那是巨大的氣勢轉折，真的。」米勒表示。

隨後史密斯將球打向中外野遭到接殺，再K掉孟西（Max Muncy）以及讓帕赫斯（Andy Pages）打向三壘滾地球，驚險為教士守住這場完封戰役，收下本季15次救援成功。

值得一提的是，包括那顆挑戰成功的球在內，米勒最後12球全部都是好球。

事實上，尼巴拉比賽期間甚至親自上場提醒與鼓勵，但他透露自己其實並不擔心，「因為站在投手丘上的，是現在全世界最好的投手，他的自信就是那個等級。我當時其實非常冷靜，因為我知道事情會發生，而Mason會搞定它。」

談到當時狀況，米勒坦言主要是機制問題，自己沒有完整把力量壓在前腳，「我只是有一瞬間偏離原本的自己，但很快就找回來了。那些東西都還在，我還是原本那個投手，只需要再把失投修正得更小一點而已。」

賽後，總教練史丹曼（Craig Stammen）也不禁讚嘆，「他剛剛才連丟一堆壞球，下一秒突然全部變成好球。這真的展現他心理有多強大。」

本季米勒依舊打出歷史級表現，目前21場出賽、防禦率僅0.82，送出45次三振、僅8次保送。

雖然近期控球與三振率略有下滑，但教士球團仍認為，他依舊是全聯盟最具宰制力的終結者之一。

「第一個月我們看到的表現根本是歷史級，也許他現在只是從『超級歷史級』回到『非常偉大』而已，我可以接受。」尼巴拉說道。

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