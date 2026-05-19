MLB／無安打比賽M3→挨再見轟 運動家投手：這就是棒球的本質

從無安打比賽M3到敗戰投手，運動家隊先發投手吉恩（J.T. Ginn）今天體會天堂到地獄，面對天使隊九局下遭奈托（Zack Neto）敲出再見兩分砲，運動家終場以1：2輸球，吉恩留下8局完投敗。

吉恩投完前8局共用99球，仍讓天使安打掛蛋，前8局同樣沒有分數進帳的運動家，在9局上靠巴特勒（Lawrence Butler）在二壘有人時敲安，取得1：0領先。

吉恩繼續登板挑戰無安打比賽，面對首位打者弗瑞茲爾（Adam Frazier），他的第102球先被敲安，無安打比賽沒了，下一打席碰上奈托，先投兩顆壞球，接著93.7哩伸卡球遭到狙擊，掃向中外野全壘打牆外的樹叢，吉恩一眨眼就從今天最風光的人變成最失意的人。

吉恩最終以105球留下8局完投敗，被敲2安打、失2分，送出10次三振、1次保送。

「毫無疑問是一場煎熬的比賽。」吉恩表示，自己當時球數處於0好2壞落後，投了一顆不錯的伸卡球，「而他就是在等這一球，只能向他脫帽致意。」天堂、地獄一線之隔，吉恩說這就是棒球的本質，「我選擇積極進攻好球帶，只能接受這樣的結果。」

運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）表示，吉恩今晚主宰了比賽，也有信心他能在球數已達100球繼續挑戰無安打比賽，「結果是2支安打、帶著敗投離開，真的很令人受傷。」捕手蘭格里爾斯（Shea Langeliers）無奈說：「棒球總是會用各種方式讓你體會到它的殘酷。」