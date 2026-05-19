快訊

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

川習會的東亞地緣戰略關鍵字：北韓無核化是美中共識嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／無安打比賽M3→挨再見轟 運動家投手：這就是棒球的本質

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
從無安打比賽M3到敗戰投手，運動家隊先發投手吉恩（J.T. Ginn）今天體會天堂到地獄。 路透
從無安打比賽M3到敗戰投手，運動家隊先發投手吉恩（J.T. Ginn）今天體會天堂到地獄。 路透

從無安打比賽M3到敗戰投手，運動家隊先發投手吉恩（J.T. Ginn）今天體會天堂到地獄，面對天使隊九局下遭奈托（Zack Neto）敲出再見兩分砲，運動家終場以1：2輸球，吉恩留下8局完投敗。

吉恩投完前8局共用99球，仍讓天使安打掛蛋，前8局同樣沒有分數進帳的運動家，在9局上靠巴特勒（Lawrence Butler）在二壘有人時敲安，取得1：0領先。

吉恩繼續登板挑戰無安打比賽，面對首位打者弗瑞茲爾（Adam Frazier），他的第102球先被敲安，無安打比賽沒了，下一打席碰上奈托，先投兩顆壞球，接著93.7哩伸卡球遭到狙擊，掃向中外野全壘打牆外的樹叢，吉恩一眨眼就從今天最風光的人變成最失意的人。

吉恩最終以105球留下8局完投敗，被敲2安打、失2分，送出10次三振、1次保送。

「毫無疑問是一場煎熬的比賽。」吉恩表示，自己當時球數處於0好2壞落後，投了一顆不錯的伸卡球，「而他就是在等這一球，只能向他脫帽致意。」天堂、地獄一線之隔，吉恩說這就是棒球的本質，「我選擇積極進攻好球帶，只能接受這樣的結果。」

運動家教頭柯塞（Mark Kotsay）表示，吉恩今晚主宰了比賽，也有信心他能在球數已達100球繼續挑戰無安打比賽，「結果是2支安打、帶著敗投離開，真的很令人受傷。」捕手蘭格里爾斯（Shea Langeliers）無奈說：「棒球總是會用各種方式讓你體會到它的殘酷。」

運動家 巴特勒

延伸閱讀

MLB／山本由伸7局僅失1分獲無情回應 吞第4敗成道奇敗投王

MLB／大谷翔平首支三壘打貢獻新高5打點 道奇痛宰天使奪4連勝

亞運棒球／李洋關心亞運培訓藍白賽 王政浩後援拿投手MVP

MLB／今井達也4.2局挨2轟但有好消息 5場登板首度0保送

相關新聞

MLB／強投硬碰硬先失分是不行的 山本由伸懊悔：好想守住0比0

道奇今天以0：1遭到教士隊完封，日籍強投山本由伸7局僅失1分好投悲情承擔敗投，對於首局就被安都哈（Miguel Andujar）敲出陽春砲，山本難掩自責，「對方派出很好的投手，如果我在第一局就失投、挨轟先失分，那是不行的，我必須要做到能把比數維持在0比0。」

MLB／無安打比賽M3→挨再見轟 運動家投手：這就是棒球的本質

從無安打比賽M3到敗戰投手，運動家隊先發投手吉恩（J.T. Ginn）今天體會天堂到地獄，面對天使隊九局下遭奈托（Zack Neto）敲出再見兩分砲，運動家終場以1：2輸球，吉恩留下8局完投敗。

MLB／大都會延長賽單局狂攻10分！創國聯107年首見紀錄

大都會隊今天與國民隊今天展開4連戰，雙方打進第12局，大都會12局上狂攻10分，創下國家聯盟1919年以來首見紀錄，終場也以16：7帶走勝利。

MLB／洋基王牌飆99.6英里火球！教頭鬆口柯爾「本周有望回歸」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今日賽前談到多項球隊近況，其中最受關注的，則是布恩透露王牌右投柯爾（Gerrit Cole）有望擔任本周對戰光芒比賽的先發投手。

MLB／又被釀酒人打爆狂失8分！今永昇太：還有很多交手機會

小熊隊日籍左投今永昇太今天被釀酒人隊打爆，主投4.1局狂失8分，創下本季最慘。小熊終場以3：9輸球，今永受訪時也談到，再度被釀酒人打爆後的心態。

MLB／山本由伸7局僅失1分獲無情回應 吞第4敗成道奇敗投王

日籍強投山本由伸7局僅失1分好投，遇到自家打線無情回應，道奇隊全場分數掛蛋，終場以0：1遭教士隊完封，山本吞下第4敗，獨居道奇隊內敗投王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。