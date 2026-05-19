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MLB／大都會延長賽單局狂攻10分！創國聯107年首見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會隊。 路透
大都會隊。 路透

大都會隊今天與國民隊今天展開4連戰，雙方打進第12局，大都會12局上狂攻10分，創下國家聯盟1919年以來首見紀錄，終場也以16：7帶走勝利。

雙方正規9局打完5：5平手，11局上大都會靠高飛犧牲打得到超前分，但11局國民維默（Joey Wiemer）敲出帶有1分打點的安打，再度戰成平手。

12局上戰況一發不可收拾，大都會單局狂敲9安打，加上1次保送，總共灌進10分，國民12局下只進帳1分，大都會終場就以16：7勝出。

上一支在延長賽拿下10分的國聯球隊，是1919年紅人隊。史上延長賽最多得分是1983年遊騎兵隊的12分，1928年洋基隊和1969年雙城隊則是11分。接下來就是今年大都會、1886年皇家隊、1887年波士頓食豆人隊及1919年紅人。

大都會 國民

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