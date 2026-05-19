MLB／強投硬碰硬先失分是不行的 山本由伸懊悔：好想守住0比0

道奇今天以0：1遭到教士隊完封，日籍強投山本由伸7局僅失1分好投悲情承擔敗投，對於首局就被安都哈（Miguel Andujar）敲出陽春砲，山本難掩自責，「對方派出很好的投手，如果我在第一局就失投、挨轟先失分，那是不行的，我必須要做到能把比數維持在0比0。」

山本由伸此役共用107球、64顆好球，被敲3安打、失1分，送出8次三振、2次保送，最快球速97.4哩（約156.8公里）。

道奇打線也遇到強勁的對手，在教士先發投手金恩（Michael King）7局投球任內只有4安打、吞下9K，第八局面對亞當（Jason Adam）、第九局面對米勒（Mason Miller）都有兩位上壘者，但最終仍讓分數掛蛋。

此戰更因是國聯西區雙強正面碰頭而受到關注，教士贏球後躍居分區第ㄧ，山本對此表示自己並沒有想太多，帶著平常心去投，但也確實注意到自己今年頻頻在第一局掉分的問題，「第一局有點太用力了，到了第二局後才比較進入節奏。」

山本表示，不管對上誰，輸球都很不甘心，「真的是一顆很令人懊悔的失投，以結果來看，也真的就是那一球決定了勝負。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也說，今天就是一場標準的投手戰，「山本唯一的失投，就被打成全壘打，對手也就只拿到那一分而已。他今晚真的投得很精彩，我們也必須替他拿下分數才行。」