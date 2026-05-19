快訊

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

趁普亭訪中前爆料？英媒：習近平曾告訴川普「普亭可能會後悔侵烏」

藍衣軍團的夢魘！義大利足球竟連續三屆踢不進世界盃

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／強投硬碰硬先失分是不行的 山本由伸懊悔：好想守住0比0

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇今天以0：1遭到教士隊完封，日籍強投山本由伸7局僅失1分好投悲情承擔敗投。 路透通訊社
道奇今天以0：1遭到教士隊完封，日籍強投山本由伸7局僅失1分好投悲情承擔敗投。 路透通訊社

道奇今天以0：1遭到教士隊完封，日籍強投山本由伸7局僅失1分好投悲情承擔敗投，對於首局就被安都哈（Miguel Andujar）敲出陽春砲，山本難掩自責，「對方派出很好的投手，如果我在第一局就失投、挨轟先失分，那是不行的，我必須要做到能把比數維持在0比0。」

山本由伸此役共用107球、64顆好球，被敲3安打、失1分，送出8次三振、2次保送，最快球速97.4哩（約156.8公里）。

道奇打線也遇到強勁的對手，在教士先發投手金恩（Michael King）7局投球任內只有4安打、吞下9K，第八局面對亞當（Jason Adam）、第九局面對米勒（Mason Miller）都有兩位上壘者，但最終仍讓分數掛蛋。

此戰更因是國聯西區雙強正面碰頭而受到關注，教士贏球後躍居分區第ㄧ，山本對此表示自己並沒有想太多，帶著平常心去投，但也確實注意到自己今年頻頻在第一局掉分的問題，「第一局有點太用力了，到了第二局後才比較進入節奏。」

山本表示，不管對上誰，輸球都很不甘心，「真的是一顆很令人懊悔的失投，以結果來看，也真的就是那一球決定了勝負。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也說，今天就是一場標準的投手戰，「山本唯一的失投，就被打成全壘打，對手也就只拿到那一分而已。他今晚真的投得很精彩，我們也必須替他拿下分數才行。」

山本由伸 道奇

延伸閱讀

MLB／山本由伸7局僅失1分獲無情回應 吞第4敗成道奇敗投王

MLB／佐佐木朗希飆旅美代表作！「75.8%」驚人數據 連大谷、山本都沒做到

MLB／鄧愷威5局7K無失分技壓狄葛隆 勇奪本季首場先發勝

MLB／佐佐木朗希7局0BB好投奪勝 不知有7局歌曲傻呼呼上丘連聽2首

相關新聞

MLB／山本由伸7局僅失1分獲無情回應 吞第4敗成道奇敗投王

日籍強投山本由伸7局僅失1分好投，遇到自家打線無情回應，道奇隊全場分數掛蛋，終場以0：1遭教士隊完封，山本吞下第4敗，獨居道奇隊內敗投王。

MLB／「值得驕傲的決定」 美媒曝太空人總管無懼控球點名就要鄧愷威

台灣投手鄧愷威救急太空人隊先發輪值，投出亮點，今年不管在牛棚、先發都繳關鍵貢獻， The Athletic網站記者羅姆（Chandler Rome） 指出，太空人決定做這筆交易，要歸功總管布朗（Dana Brown），「當時就是他說『我想要鄧愷威』。」而如今也證明，這將是布朗能引以為傲的決策。

MLB／無安打比賽M3→挨再見轟 運動家投手：這就是棒球的本質

從無安打比賽M3到敗戰投手，運動家隊先發投手吉恩（J.T. Ginn）今天體會天堂到地獄，面對天使隊九局下遭奈托（Zack Neto）敲出再見兩分砲，運動家終場以1：2輸球，吉恩留下8局完投敗。

MLB／大都會延長賽單局狂攻10分！創國聯107年首見紀錄

大都會隊今天與國民隊今天展開4連戰，雙方打進第12局，大都會12局上狂攻10分，創下國家聯盟1919年以來首見紀錄，終場也以16：7帶走勝利。

MLB／洋基王牌飆99.6英里火球！教頭鬆口柯爾「本周有望回歸」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今日賽前談到多項球隊近況，其中最受關注的，則是布恩透露王牌右投柯爾（Gerrit Cole）有望擔任本周對戰光芒比賽的先發投手。

MLB／強投硬碰硬先失分是不行的 山本由伸懊悔：好想守住0比0

道奇今天以0：1遭到教士隊完封，日籍強投山本由伸7局僅失1分好投悲情承擔敗投，對於首局就被安都哈（Miguel Andujar）敲出陽春砲，山本難掩自責，「對方派出很好的投手，如果我在第一局就失投、挨轟先失分，那是不行的，我必須要做到能把比數維持在0比0。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。