MLB／洋基王牌飆99.6英里火球！教頭鬆口柯爾「本周有望回歸」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今日賽前談到多項球隊近況，其中最受關注的，則是布恩透露王牌右投柯爾（Gerrit Cole）有望擔任本周對戰光芒比賽的先發投手。

「我們還要再看看，今天、明天都會持續討論，然後做出最終決定。所有相關人員都會一起討論，包括訓練團隊與他本人。」布恩表示。

布恩進一步解釋，「我會說，這確實是目前的選項之一，我們只是想做出正確決定，確認最適合的時間點。不管最後怎麼安排，我們都是以長遠角度來思考。球隊現在有需求，不代表我們一定會立刻讓他回來。」

值得注意的是，剛在周一對大都會完成先發的新秀羅德里奎茲（Elmer Rodríguez），如今突然遭球隊下放3A，並選擇升上後援投手拉臘（Yovanny Cruz），讓洋基本周六對光芒的系列賽首戰，出現輪值空缺。

由於被下放的投手至少15天內不得重返大聯盟（除非頂替傷兵），羅德里奎茲短期內幾乎確定無法回鍋，這也讓柯爾回歸的機率大幅提升。

對於自己被下放，羅德里奎茲則展現成熟態度，「很明顯，柯爾就要回來了，所以這確實是個艱難情況。我會把這次先發當成正面經驗，繼續做好自己，希望很快能再回來。」

柯爾目前已完成6場小聯盟復健賽，累積29局、送出28次三振，僅3次保送，防禦率5.28。在上周日更是繳出至今最佳內容，主投5又1/3局僅失1分，送出6次三振、1次保送。

更重要的是，柯爾當天最快球速飆到99.6英里，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是他自美國時間2023年8月13日以來的最快球速。

不僅如此，柯爾的四縫線速球均速高達97英里。且隨著每次復健登板，球數也持續提升，從4月17日首次復健賽的44球，增加到最近一場的84球。

「我認為整個復健過程進展得非常順利，柯爾已經完成很多該完成的檢查項目。他看起來真的非常好，我認為他上一場比賽先發幾乎可以說是非常出色。」布恩讚揚。

布恩接著表示，「柯爾更像是真正進入比賽模式，全力去解決打者。他投了大概85、86球，而且最後收尾非常強勢。」

「如果我們認為他已經完全準備好了，也確認所有條件都達標，那我們就會做出讓他回歸的決定。」布恩補充道。

談到漫長復健過程時，柯爾則坦言，「這真的是很長的一段復健期。如果把前一年的休季期也算進去，其實距離我上次在大聯盟投球，已經過了大約17個月。不管怎麼看，這都非常久。」

「目前一切都很順利，整個進展非常不錯，球數穩定增加，恢復狀況也很好，球速與控球也都持續進步。」柯爾指出。

現年35歲的柯爾生涯曾效力於海盜、太空人與洋基，12個大聯盟球季，累積3.18防禦率與2251次三振，並於2023年繳出單季15勝、2.63防禦率、222次三振與209局投球，全票拿下美聯塞揚獎。

柯爾也在2019年與洋基簽下9年3億2400萬美元合約，平均年薪高達3600萬美元，合約將一路延續至2028年。

但在2025年3月接受手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）手術後，柯爾缺席整個2025球季。若本周六先發，也將是他自2024年世界大賽第4戰後，首度再次站上正式比賽投手丘。