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MLB／又被釀酒人打爆狂失8分！今永昇太：還有很多交手機會

聯合新聞網／ 綜合報導
今永昇太。 法新社
今永昇太。 法新社

小熊隊日籍左投今永昇太今天被釀酒人隊打爆，主投4.1局狂失8分，創下本季最慘。小熊終場以3：9輸球，今永受訪時也談到，再度被釀酒人打爆後的心態。

今永昇太賽前防禦率只有2.32，不過首局被葉力奇（Christian Yelich）敲陽春砲，第4局面對一輪打者狂失4分，第5局又被包爾（Jake Bauers）敲3分砲。

總計今永只投4.1局，投出2次三振、3次保送，被敲9支安打，失掉8分全是自責，防禦率飆升至3.38。

今永去年季後賽對釀酒人2.2局失4分吞敗，當被問到是否特別不甘心，今永表示，「畢竟是同分區球隊，之後還會有很多交手機會，不希望有『不擅長對付這支球隊』的印象。接下來會好好切換心情，希望下次對戰時能投得比今天更好。」

今永昇太 小熊 釀酒人

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