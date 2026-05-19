MLB／山本由伸7局僅失1分獲無情回應 吞第4敗成道奇敗投王

日籍強投山本由伸7局僅失1分好投，遇到自家打線無情回應，道奇隊全場分數掛蛋，終場以0：1遭教士隊完封，山本吞下第4敗，獨居道奇隊內敗投王。

山本由伸此役共用107球、64顆好球，被敲3安打，唯一失分為第一局安都哈（Miguel Andujar）陽春砲，送出8次三振、2次保送，最快球速97.4哩（約156.8公里）。

山本投完前6局只被敲2安打，都是出自安都哈之手，他在第七局遭首位打者波賈茲（Xander Bogaerts）敲安，後續二壘有人局面先面對卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）飆K，再讓勞瑞亞諾（Ramón Laureano）打向游擊方向滾地球出局。

山本7局投球僅失1分，卻幾乎全程處於落後，道奇打線面對教士先發投手金恩（Michael King）也束手無策，在他7局投球任內只有4安打、吞下9K。

教士九局下推出超強終結者米勒（Mason Miller）關門，意外上演「劇場」，前10球只有1顆好球，開局就保送弗里曼（Freddie Freeman）、塔克（Kyle Tucker），眼看十萬火急，米勒及時回穩，史密斯（Will Smith）打向中外野遭到接殺，先K掉孟西（Max Muncy），再讓帕赫斯（Andy Pages）打向三壘滾地球，驚險為教士守住這場完封戰役。

大谷翔平此役雙安及1次四壞保送，第四局靠保送上壘，隨後盜二壘失敗，這是他本季首度盜壘失敗。