MLB／今井達也4.2局挨2轟但有好消息 5場登板首度0保送

太空人隊日籍投手今井達也，今天面對雙城隊因雨勢先發在4.2局喊卡，被敲5安打、失3分，栽在貝爾（Josh Bell）的一發陽春砲、一發兩分砲，但終於讓保送欄位掛蛋。

今井前4場先發合計14次保送，防禦率高達9.24，今天讓太空人看到一些正面訊息，以74球完成4.2局投球，有5次三振、沒有保送，這是他在大聯盟首度單場0保送。

今井首局以三上三下啟航，第二局也面對克萊門斯（Kody Clemens）飆K開局，雖遭貝爾敲陽春砲，但接下來連抓兩個出局數，第三局僅面對三打席，第四局被首位打者拉納奇（Trevor Larnach）敲安，兩出局後遭遇貝爾，又被敲出一發全壘打，對戰兩打席挨轟分別是變速球、四縫線直球遭到狙擊。

今井第五局先連抓兩出局，眼看就要完成5局投球，下一打席被奧特曼（James Outman）敲安，而比賽在此時因雨中斷超過1小時，太空人在恢復比賽後換投，今井在0：3落後局面退場。