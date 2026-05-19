MLB／賈吉連7場未開轟 奇森姆逆轉兩分砲助洋基氣走藍鳥

洋基隊本季首度與去年季後賽對手藍鳥隊交手，今天在主場靠著7局下兩發2分砲逆轉，以7：6拿下勝利，報了一箭之仇。

洋基開路先鋒高史密特（Paul Goldschmidt）敲出首局首打席全壘打，先馳得點。4局上藍鳥克萊門特（Ernie Clement）轟出逆轉3分砲，洋基馬上在4局下靠著高飛犧牲打和高史密特又一支長打，追成3：3平手。

5局上藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）轟出陽春砲再度超前，6局上靠著安打串聯和野手選擇再添1分。

洋基在7局下兩出局後展開反攻，賈吉（Aaron Judge）先是擊出安打，貝林傑（Cody Bellinger）轟出剛好過牆的中外野方向兩分砲，追平戰局。葛里沙姆（Trent Grisham）選到保送，奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）再轟左外野標竿旁的2分砲，這球飛行距離只有339英尺。

昨天砸鍋的洋基終結者貝德納（David Bednar）再度上陣，他投出保送又被敲二壘打，失掉1分，不過一出局後接連解決史普林格和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），驚險守住勝利。

賈吉4打數1安打，已經連7場沒開轟，打擊率0.266，OPS值0.988。奇森姆本季累積5轟12盜，距離50轟50盜目標仍有一大段距離。