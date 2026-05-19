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MLB／不是該悲傷的時刻！洋基前人氣內野手告別10年大聯盟生涯

聯合新聞網／ 綜合報導
曾效力洋基、深受紐約球迷喜愛的哥倫比亞內野手阿謝拉，今日正式宣布結束10年大聯盟生涯。 路透通訊社
曾效力洋基、深受紐約球迷喜愛的哥倫比亞內野手阿謝拉，今日正式宣布結束10年大聯盟生涯。 路透通訊社

曾效力洋基、深受紐約球迷喜愛的哥倫比亞內野手厄謝拉（Gio Urshela），今日透過社群媒體正式宣布退休，結束10年大聯盟生涯。

厄謝拉2008年以國際自由球員身分加盟守護者，並於2015年登上大聯盟。生涯10個球季，先後效力於藍鳥、雙城、老虎、勇士、天使、運動家等隊。真正讓他打出名號的，則是在2019年加入洋基後的爆發表現。

該年厄謝拉繳出3成14打擊率、21轟、74分打點，成功打出生涯年；2020年縮水球季，他同樣維持火燙手感，打擊率2成98、貢獻30分打點。

「今天是時候為我的職業球員生涯畫下句點了，但這不是一個該感到悲傷的時刻，而是應該感謝上帝，讓我能夠從事這項改變我人生的美麗運動。」厄謝拉發文表示。

事實上，2018年8月洋基簽下厄謝拉時，外界幾乎沒有人在意，甚至低調到連洋基專門網站《Pinstripe Alley》都沒特別發文介紹。

春訓開始時，外界也普遍認為，厄謝拉是「看起來不具大聯盟實力、卻可能因傷兵問題被迫大量上場」的球員，如同2019版的羅賓森（Shane Robinson），

然而，2019年球季開打沒多久，安都哈（Miguel Andujar）與托洛維斯基（Troy Tulowitzki）接連受傷，洋基緊急將厄謝拉從3A拉上大聯盟，而他也就此迎來生涯轉折。

當時洋基因傷兵潮掀起「#NextManUp」奇蹟文化，而厄謝拉與陶克曼（Mike Tauchman）正是最具代表性的兩位人物。

厄謝拉該年在洋基火力大爆發，繳出133 wRC+與穩定三壘守備表現，不僅成為球迷新寵，更在明星賽票選中拿下第二名，只可惜因洋基已有大量球員入選，包括勒梅休(DJ LeMahieu)與托瑞斯（Gleyber Torres）等內野手，最終無緣明星賽。

此外，厄謝拉也是哥倫比亞國家隊常客，他曾參與2013年世界棒球經典賽資格賽，之後也在2017、2023與2026年經典賽代表國家出戰。

值得一提的是，依據rWAR計算，厄謝拉更是大聯盟史上第3傑出的哥倫比亞打者，僅次於倫特利亞(Edgar Renteria)與卡布瑞拉（Orlando Cabrera）。

最終，厄謝拉逐漸成為「浪人型球員」。當時洋基為重整內野，將他與桑契斯（Gary Sanchez）交易至雙城，換來基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）、唐納森（Josh Donaldson）以及捕手洛維特（Ben Rortvedt）。

隨著年紀與傷勢影響，厄謝拉在各隊間輾轉效力。今年春訓，他曾以小聯盟合約重返雙城，但最終未能擠進開季名單，遭到釋出。

厄謝拉生涯最後一次出賽則是在2025年效力運動家期間，當時他繳出2成38打擊率、20分打點8的表現。

總計10年大聯盟生涯，厄謝拉共出賽851場，累積2成70打擊率、73支全壘打、147支二壘安打、352分打點。

雖然厄謝拉最終未能如部分球迷期待般，長年鎮守洋基三壘防區，但他仍憑藉拚勁、守備與意外爆發的火力，成為洋基球迷心中難忘的一員，也為自己的旅美生涯留下精彩篇章。

洋基 大聯盟

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