聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／宇宙道奇再補強！簽下29歲火球男赫南德茲
道奇隊今天宣布簽下29歲右投J.赫南德茲（Jonathan Hernandez），將27歲右投麥克德莫（Chayce McDermott）下放小聯盟3A，把右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）轉至60天傷兵名單，清出40人名單空間。
J.赫南德茲休賽季和費城人隊簽小聯盟約，在3A出賽13場，15局投出22次三振、5次保送，防禦率4.80。J.赫南德茲昨天跳脫合約成自由球員，今天加盟道奇。
J.赫南德茲生涯在大聯盟出賽5賽季，共出戰127場，防禦率4.29，生涯最快球速達100.3英里（約161.4公里），前一次在大聯盟投球是2024年。
現年27歲的麥克德莫昨天對天使隊1局0失分，生涯在大聯盟出賽6場、2場先發，13.2局投出13次三振，防禦率11.85。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。