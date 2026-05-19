MLB／宇宙道奇再補強！簽下29歲火球男赫南德茲

當一位守規矩的球迷是有回報的，太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）昨天第四局一棒將球送向右外野，坐在第一排的主隊球迷沒有任何一人伸出手，遊騎兵隊右外野手尼莫（Brandon Nimmo）完成沒收全壘打美技，而他隨後帶了兩顆球來送給球迷，上面寫著：「謝謝你們讓我接到這球。」

2026-05-19 09:38