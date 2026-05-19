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MLB／宇宙道奇再補強！簽下29歲火球男赫南德茲

聯合新聞網／ 綜合報導
J.赫南德茲（Jonathan Hernandez）。 路透
J.赫南德茲（Jonathan Hernandez）。 路透

道奇隊今天宣布簽下29歲右投J.赫南德茲（Jonathan Hernandez），將27歲右投麥克德莫（Chayce McDermott）下放小聯盟3A，把右投卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）轉至60天傷兵名單，清出40人名單空間。

J.赫南德茲休賽季和費城人隊簽小聯盟約，在3A出賽13場，15局投出22次三振、5次保送，防禦率4.80。J.赫南德茲昨天跳脫合約成自由球員，今天加盟道奇。

J.赫南德茲生涯在大聯盟出賽5賽季，共出戰127場，防禦率4.29，生涯最快球速達100.3英里（約161.4公里），前一次在大聯盟投球是2024年。

現年27歲的麥克德莫昨天對天使隊1局0失分，生涯在大聯盟出賽6場、2場先發，13.2局投出13次三振，防禦率11.85。

道奇

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