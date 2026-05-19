MLB／美媒曝太空人總管無懼控球點名就要鄧愷威 成「值得驕傲的決定」

台灣投手鄧愷威救急太空人隊先發輪值，投出亮點，今年不管在牛棚、先發都繳關鍵貢獻， The Athletic網站記者羅姆（Chandler Rome） 指出，太空人決定做這筆交易，要歸功總管布朗（Dana Brown），「當時就是他說『我想要鄧愷威』。」而如今也證明，這將是布朗能引以為傲的決策。

羅姆接受節目「Crush City Territory」訪問，其中話題聊到鄧愷威，他先是提到：「這集播出時，對布朗應該正是辛苦的時間，但在鄧愷威上，他值得獲得稱讚。」太空人的季外補強多數未見成效，其中引起最大批評的決策就屬簽下今井達也。

羅姆透露，自己從球團其他人那裡聽說，鄧愷威就是布朗點名要的人，「當時就是布朗說，他想要鄧愷威，也是他在春訓時就說，鄧愷威可能可以幫上先發輪值的忙。」

羅姆坦言，鄧愷威在巨人時看起來連要把球投進好球帶都很掙扎，「其他的投手補強，現在看起來被打臉了，但補強鄧愷威是對的，能得到他，而且還能擁有好幾年，只放棄了一個小聯盟低階捕手新秀，布朗在這件事值得獲得一些尊敬，鄧愷威會是他值得引以為傲的一個決定。」