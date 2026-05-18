MLB／本季首度雙響砲！「卡仔」助響尾蛇8：6成功咬下洛磯

響尾蛇、洛磯今天迎來系列賽最終戰，靠著蛇隊台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）本季首度單場雙響炮的強勢發威，終場響尾蛇8：6成功在客場收下勝利。

4局上，卡洛爾逮住羅倫森（Michael Lorenzen）94.2英里（約151.6公里）偏高直球，一棒將球轟出中右外野大牆，這發帶有2分打點的全壘打，讓響尾蛇5：0領先。

來到6局上，卡洛爾再度迎來打擊機會，這次面對到卡斯塔尼奧（Blas Castano）的紅中卡特球，再度夯出一發中右外野方向的陽春砲，本場比賽第2轟順利出爐，這發全壘打擊球初速高達111.8英里（約時速179.9公里），此時響尾蛇已取得6：2領先。此外，這也是卡洛爾今年球季首度達成「單場敲出2發以上全壘打」。

隨後8局下，洛磯展開反撲，單局灌進4分，一度讓比賽產生懸念。好在響尾蛇後續接替上來的後援投手克拉克（Taylor Clarke）成功抓到第3個出局數，澆熄對手攻勢；並在9局下，靠著終結者塞沃德（Paul Sewald）關門成功，終場就以8：6擊敗洛磯。

卡洛爾今日打擊表現堪稱隊內最佳，全場累積4打數，敲出2支安打都是全壘打、3分打點，並有1次保送、跑回3分紀錄，賽後打擊率上升至.278，OPS也漲至.933，狀態有逐漸回溫跡象。