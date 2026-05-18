MLB／村上宗隆效應！隊友狂讚「改變比賽的人」 白襪OPS暴衝前段班

白襪日籍重砲村上宗隆加盟後持續展現巨大影響力，而他的價值似乎早已不只是全壘打與打點。隨著球隊整體進攻火力明顯升級，隊友也直接點出關鍵原因：村上正在改變整支球隊。

白襪投手瓦席爾（Mike Vasil）近日接受《芝加哥運動網》（Chicago Sports Network）節目訪問時，就毫不掩飾對村上的高度評價，甚至直接形容他是「Game Changer（改變比賽的人）」。

主持人加菲恩（Chuck Garfien）在節目中提到：「Mune（村上）是真的吧？」瓦席爾幾乎沒有任何猶豫立刻回答：「沒錯。」

接著他進一步解釋：「村上就是這條打線中的Game Changer。他能讓整條打線的其他球員一起變得更好。」

瓦席爾特別提到隊友瓦格斯（Miguel Vargas）的表現變化。他表示：「或許瓦格斯沒有獲得太多關注，但他現在每次上場打擊都能打出很紮實的擊球，不管是直接穿越防線、形成安打，甚至是一般的一壘安打。」

「村上讓整條打線都變得更強，而且這已經開始反映在實際結果上。」

事實上，數據也證明這並非只是隊友間的吹捧。

根據MLB官方統計，白襪2025球季團隊打擊率僅2成32，團隊OPS也只有.675；但到了本季，球隊打擊率雖僅微幅提升至2成36，但OPS卻大幅躍升至.737，截至目前高居聯盟第3，211分團隊得分也排名聯盟第4。

其中最明顯的改變正是長打能力與整體得分效率。作為球隊新核心，村上不只用全壘打製造威脅，也讓對手投手必須重新思考整體配球策略，進而替隊友創造更多攻擊空間。

從日本職棒頂級重砲到如今迅速融入大聯盟，村上宗隆的影響力顯然早已超越個人成績。隨著白襪戰績與火力同步提升，這位日本強打正在一步步成為球隊重返競爭行列的重要推手。