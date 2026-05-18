MLB／佐佐木朗希整合新武器球種收成效 18次揮空見證「令和怪物」在進化

道奇日籍投手佐佐木朗希今天客場對天使之戰，不只拿下本季第2勝，更投出旅美至今最具代表性的一場比賽。這位24歲「令和怪物」主投7局僅失1分，送出大聯盟生涯新高8次三振、沒有任何保送，幫助道奇以10比1擊敗天使完成系列賽橫掃，也將球隊連勝場次推進到5場，追平本季最長紀錄。

而真正令人驚豔的，是他首次跨越過去始終無法突破的「第7局門檻」。

在前15場大聯盟先發中，佐佐木朗希從未投超過6局，甚至連第7局的投手丘都沒有踏上過。但這次獲得機會後，他只用了5球就完成生涯新頁。

第7局面對索勒（Jorge Soler），佐佐木朗希先用第一球快速球製造游擊滾地球出局；接著對蒙卡達（Yoán Moncada）以0好2壞優勢下的指叉球讓對方敲成一壘滾地；最後則用第一球指叉球讓歐戴爾（Jo Adell）擊出左外野飛球遭接殺，完成旅美生涯首次7局投球。

除了投球局數突破外，佐佐木朗希此役還締造多項個人紀錄，包括生涯新高8次三振，以及首次先發「零保送」內容。全場7局僅失1分，也成為道奇大勝的重要基礎。

搭檔捕手拉辛（Dalton Rushing）賽後談到佐佐木朗希時仍認為他還遠未達極限。

「這對他來說是非常好的前進動力，但他還能變得更好，」拉辛表示，「我們知道這絕不是他的天花板。今天是目前為止最好的內容，但我相信他還有更多東西沒有拿出來，我也會持續督促他。」

佐佐木朗希旅美生涯的成長過程並非一路平順。去年初登大聯盟時，他曾在開季輪值陷入掙扎，之後因右肩傷勢進入傷兵名單超過4個月，直到季後賽才以中繼身份重新找回身手。

本季第2年旅美之路同樣充滿起伏，但潛力始終存在，而這場比賽似乎成為他正式整合所有武器的代表作。

本場比賽，佐佐木朗希與拉辛的配球搭配相當成功。他休賽季新增滑球與卡特球的混合球種，以及3場之前才開始正式投入實戰、球速更快的新型態指叉球，都成為壓制武器。根據數據顯示，包含原本的大指叉球在內，佐佐木朗希此戰使用4種球路都成功製造三振，全場更累積生涯新高18次揮空。

尤其過去一直被視為弱點的四縫線快速球，也終於開始展現威力。旅美後因球速不像日職時期頻繁突破160公里，快速球壓制效果並不理想，但在變化球逐漸成熟後，快速球反而獲得更多空間，本場就讓天使打者揮空6次，刷新個人單場紀錄。

被三振的天使一壘手薛努爾（Nolan Schanuel）賽後也坦言很難辨識佐佐木朗希的球路。

「當他的指叉球與快速球飛行軌跡一致時，真的很難分辨兩者差異。」薛努爾表示，「今天他就是拿出自己最好的狀態。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）則認為，真正的改變不只是球路，而是心態。

「我覺得他已經放開了，也不再害怕失敗。」羅伯茲說，「他對自己作為大聯盟投手的身分更有信心，而且更願意與教練團溝通、接受建議。現在我們開始看到這些努力的成果。」

至於佐佐木朗希本人則對自己仍不滿足。

「快速球部分，我還希望球速能再更快一些；至於變化球，我感覺狀態不錯。」佐佐木朗希透過翻譯表示，「我會持續努力，希望把自己調整到更好的狀態。」