MLB／挖角敵營好手拯救殘破牛棚 道奇簽下藍鳥資深左投勞爾

衛冕軍道奇隊，近期投手陣容陷入傷兵潮，先發、後援都折損多名大將。根據美媒最新消息，道奇宣布用銀彈攻勢，簽下藍鳥30歲資深左投勞爾（Eric Lauer），緩解傷病困境。

道奇隊在賽季初擁有全聯盟實力最雄厚的投手群，但突如其來的傷病侵襲，讓他們岌岌可危。「先發F4」中的2位強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和史奈爾（Blake Snell）在本月都進入傷病名單，使得道奇隊原本的6人先發輪換陣容縮減至5人；道奇隊的牛棚也同樣遭遇重創，例如休賽季砸重金簽下的終結者迪亞茲（Edwin Diaz）、卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）和史都華（Brock Stewart）。

因此，由於勞爾本季投球成績下滑，加上不滿球隊安排的定位，在5月11日他遭到藍鳥指定轉讓（DFA），因其具備可先發、可後援的多功能性，成功吸引道奇球團的眼光。今日，根據《The Athletic》記者凱蒂．吳（Katie Woo）報導，道奇送出現金和1名待定球員，換回這位去年代表藍鳥在世界大賽對抗道奇的主力投手。

30歲勞爾上賽季效力藍鳥，並在世界大賽中，兩度出賽對陣道奇隊，其中一場是在G3著名的「18局大戰」，當時他後援上來投4.2局僅被敲2安、未失分。儘管他在世界大賽的表現其實不俗，但無奈藍鳥最終仍以3：4不敵道奇，與冠軍獎盃擦身而過。

勞爾在大聯盟征戰8年，出賽156場，在過去幾季他從先發逐漸轉型為牛棚投手，職業生涯防禦率為4.26、46勝44敗。本賽季，勞爾出賽8次，其中6次先發，投36.1局被敲38支安打、當中11支全壘打，且防禦率高達6.69，投球表現不佳是最終被藍鳥放棄的主因。