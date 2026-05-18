MLB／佐佐木朗希飆旅美代表作！「75.8%」驚人數據 連大谷、山本都沒做到

道奇日籍投手「令和怪物」佐佐木朗希今天客場面對天使之戰，繳出旅美至今代表作，主投7局僅失1分，送出8次三振，收下個人本季第2勝。更驚人的是，他此役還寫下一項連大谷翔平與山本由伸都未曾達成的數據紀錄。

佐佐木此戰從開賽就展現球威，首局起便不斷利用犀利球路壓制天使打線。雖然第4局失掉1分，但整體投球節奏依舊穩定，搭配最快達157.5公里火球，成功飆出旅美生涯新高的8次三振。

最令人印象深刻的是第7局，佐佐木再度登板後完全沒有給對手機會，僅用5球就讓對方3名打者全部出局，依序製造游擊滾地、一壘滾地以及左外野飛球出局，完成旅美後最長的7局投球內容。

除了三振能力之外，佐佐木朗希本場比賽最大的進步則是控球表現。全場共投91球，其中多達69球為好球，旅美後首度在先發登板完成「零四死球」內容，也成功擺脫過去外界對其控球不穩的疑慮。

根據美國數據公司「Codify Baseball」統計，佐佐木朗希此戰好球率高達75.8%，創下2023年8月以來，道奇先發投手單場最高好球率紀錄。

更值得注意的是，「75.8%」這項數據甚至超越包括大谷翔平、山本由伸等日籍隊友本季所有先發內容。

前一位達成如此驚人數字的道奇投手，還要追溯到2023年8月23日對守護者之戰的米勒（Bobby Miller），當時他締造隊史近年代表性數據之一，而在那之後長達999天，沒有任何道奇先發投手能夠再度跨進這個門檻。