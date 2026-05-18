MLB／金慧成回溫！今單場2安1打點 繼續扮演道奇「9棒刺客」

效力道奇南韓好手金慧成，今日在對天使系列賽最終戰擔任打第9棒，一掃昨日4支0的低迷表現，他今天3打數總計敲出雙安、1打點，並選到1次保送，扮演道奇打線後段的刺客，也幫助球隊成功以10：1拿下勝利，成功在系列賽完成橫掃。

昨日道奇15：2大勝天使的比賽中，儘管全隊打線狀態火熱，但金慧成4個打席都未能敲安，表現略顯黯淡；但此役他表現回穩，充分發揮了出色的擊球意識和招牌跑壘速度，為球隊貢獻不少分數。

在2局上、2出局時，此時一、三壘有人，此時道奇1：0領先，首度站上打擊區的金慧成，面對一記內角曲球將球掃到右外野手身前。在三壘上的孟西（Max Muncy）跑回來得分，一壘上的拉辛（Dalton Rushing）也推進到三壘，讓這記一壘安打帶有1分打點。

3局上半2出局，一、二壘有人，金慧成鎖定85.4英里（時速約137公里）直球攻擊。球飛過一壘和二壘間，靠著飛快腳程，最終形成內野安打。金慧成在6局上揮棒落空，被三振出局；到在9局上，第4度站上打擊區，金慧成選到保送上壘，隨後憑藉大谷翔平的安打和帕赫斯（Andy Pages）的滾地球掩護推進到三壘，再憑藉塔克（Kyle Tucker）的適時安打，成功跑回分數。最終，9局打完道奇以10：1再度擊敗天使，在系列賽完成橫掃，接下來他們將在明日與教士隊開啟3連戰。

總結本季金慧成打擊成績，目前在大聯盟出賽34場，打擊率.261，OPS為.671，另有24安、1轟、9打點、5盜壘、9保送進帳。