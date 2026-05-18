MiLB／張弘稜小聯盟高階1A中繼勝 林昱珉3A先發吞敗

旅美匹茲堡海盜隊投手張弘稜今天在小聯盟高階1A中繼登板，投3局3K、無失分，拿下個人本季第2勝；亞利桑那響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發出賽，投4局失5分、承擔敗投。

美國職棒小聯盟高階1A賽事海盜隊今天與費城人隊交手，海盜隊開賽就攻勢不斷，5局上打完已取得16比1領先。

海盜隊5局下換上台灣24歲投手張弘稜接替登板中繼，1人出局後投出四壞保送、被敲出安打，但及時回穩，依序讓打者敲出二壘方向滾地球、右外野方向飛球出局。

張弘稜6局下單局被敲出3支安打，但穩守不失分，7局下觸身球保送首名打者，三振抓下第1個出局數，接著讓打者敲出二壘方向平飛球、游擊方向平飛球出局，沒讓對手延續攻勢。

張弘稜今天用59球中繼投3局，被敲出4支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分；球隊終場以18比7拿勝，張弘稜拿下個人本季第2勝，賽後防禦率8.51。

響尾蛇隊3A投手林昱珉今天先發對運動家隊3A，林昱珉1局上讓打者3上3下，2局雖有投出保送，但沒讓打者延續攻勢，3局上有危機，接連被敲出2支安打、再被敲出高飛犧牲打失分。

林昱珉投到5局上再有狀況，連續被敲出3支安打掉分、接著投出四壞保送，1個出局數都沒有抓到就退場；但接替投手沒能止血，再被敲出5支安打，單局總計失掉6分，其中4分算在林昱珉身上。

林昱珉今天總計用74球投4局，被敲出7支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉5分都是責失分，球隊終場以1比7吞敗，林昱珉吞下個人本季第3敗，賽後防禦率5.45。