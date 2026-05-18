MLB／洋基內野「撞車」看大都會再見 布恩說就算沒撞也沒機會

洋基隊今天帶著6：3領先進入九局下失守，貝德納（David Bednar）遭泰勒（Tyrone Taylor）敲出追平三分砲，進一步於10局下祭出5人內野仍無法阻止大都會隊跑回再見分，以6：7輸給大都會，在「地鐵大戰」吞下1勝2敗。

貝德納面對前兩位打者班吉（Carson Benge）、比切特（Bo Bichette）都被敲安，兩出局後再挨泰勒三分砲，導致比賽進入延長賽突破僵局。

洋基10局上空手而歸，首位打者舒曼（Max Schuemann）先遭三振，二壘跑者麥克馬洪（Ryan McMahon）隨後盜上三壘，沃爾普（Anthony Volpe）也選到保送，但威爾斯（Austin Wells）打向一壘方向的滾地球形成雙殺。

大都會10局下先短打推進三壘，托倫斯（Luis Torrens）靠觸身球上壘，一出局、一三壘有人局面，洋基祭出5人內野極力圍堵，班吉打在中間方向的軟弱滾地球，先一個彈跳越過投手，沃爾普、舒曼兩人追球後相撞失去重心，無法完成這記守備，大都會終結比賽。

沃爾普表示，「這球算是打到沒人的地方，只能拚拚看，我們兩個都盡力了，這就是棒球。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）也指出，這球打到沒人可以處理的位置，就算沒有相撞，乾淨俐落處理這個play，也沒有機會阻止比賽結束。