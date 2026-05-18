MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

太空人隊台灣強投鄧愷威，昨天先發面對遊騎兵投出本季代表作，總計先發5局7K無失分，幫助太空人4：1成功在主場守住勝利。事後多家媒體也發文稱讚鄧愷威的出色表現，還特別點名他的前東家巨人隊，直呼巨人隊放掉這塊璞玉，根本是災難。

鄧愷威今年開季從大聯盟出發，隨即交出亮眼投球成績單，原先定位從後援投手出發，但在球隊近期先發輪值出現傷兵時，他也適時補上缺口，近2場出賽都擔任先發，單季累積31局已是個人新紀錄。

昨天太空人與遊騎兵的賽事，鄧愷威先發用76球投完5局，只被敲2安、送出7次三振、無失分，有4次保送和1次觸身，雖然一度在2局上2出局面臨滿壘危機，還一度出現暴投。好在鄧愷威十分冷靜，成功阻殺衝本壘的跑者，順利拿到第3個出局數結束該半局，沒有掉分。

大聯盟官網隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）賽後也撰文盛讚鄧愷威：「持續證明自己可能是太空人今年休季最成功的補強之一。」還直言鄧愷威目前的表現能與蘭伯特（Peter Lambert）爭取太空人本季最佳補強選手，「尤其在今井達也投12.2局防禦率9.24、伯羅斯（Mike Burrows）投全隊最多50.1局、防禦率5.72的情況下，鄧愷威的表現顯得更加突出。」

太空人知名粉專《SleeperAstros》也發文，「看完這場後，鄧愷威是不是該正式固定在太空人先發輪值裡了？」

2017年，鄧愷威和雙城簽約開啟旅美生涯，2019年巨人看中其潛力交易過來，鄧愷威也在這幾年中逐漸成長，並在2024年上到大聯盟，去年他在大聯盟8場7場先發，交出防禦率6.37、2勝4拜成績，但在休賽季巨人把他交易到太空人。沒想到轉隊後的他成績不減反增，目前防禦率2.61、2勝3敗，簡直是在用表現打臉前東家「有眼不識泰山」，美國記者馬修斯（Brandon Matthews）痛批此事，他直言：「對巨人管理層來說簡直是災難。」