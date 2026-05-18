快訊

美軍戰機相撞！交纏墜地畫面曝 專家揭4飛官全數生還關鍵

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

民進黨民調／賴政府滿意度、總統信任度雙破5成 這項施政民眾最有感

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威轉戰太空人投出自信。 美聯社
鄧愷威轉戰太空人投出自信。 美聯社

太空人隊台灣強投鄧愷威，昨天先發面對遊騎兵投出本季代表作，總計先發5局7K無失分，幫助太空人4：1成功在主場守住勝利。事後多家媒體也發文稱讚鄧愷威的出色表現，還特別點名他的前東家巨人隊，直呼巨人隊放掉這塊璞玉，根本是災難。

鄧愷威今年開季從大聯盟出發，隨即交出亮眼投球成績單，原先定位從後援投手出發，但在球隊近期先發輪值出現傷兵時，他也適時補上缺口，近2場出賽都擔任先發，單季累積31局已是個人新紀錄。

昨天太空人與遊騎兵的賽事，鄧愷威先發用76球投完5局，只被敲2安、送出7次三振、無失分，有4次保送和1次觸身，雖然一度在2局上2出局面臨滿壘危機，還一度出現暴投。好在鄧愷威十分冷靜，成功阻殺衝本壘的跑者，順利拿到第3個出局數結束該半局，沒有掉分。

大聯盟官網隨隊記者麥克泰嘉特（Brian McTaggart）賽後也撰文盛讚鄧愷威：「持續證明自己可能是太空人今年休季最成功的補強之一。」還直言鄧愷威目前的表現能與蘭伯特（Peter Lambert）爭取太空人本季最佳補強選手，「尤其在今井達也投12.2局防禦率9.24、伯羅斯（Mike Burrows）投全隊最多50.1局、防禦率5.72的情況下，鄧愷威的表現顯得更加突出。」

太空人知名粉專《SleeperAstros》也發文，「看完這場後，鄧愷威是不是該正式固定在太空人先發輪值裡了？」

2017年，鄧愷威和雙城簽約開啟旅美生涯，2019年巨人看中其潛力交易過來，鄧愷威也在這幾年中逐漸成長，並在2024年上到大聯盟，去年他在大聯盟8場7場先發，交出防禦率6.37、2勝4拜成績，但在休賽季巨人把他交易到太空人。沒想到轉隊後的他成績不減反增，目前防禦率2.61、2勝3敗，簡直是在用表現打臉前東家「有眼不識泰山」，美國記者馬修斯（Brandon Matthews）痛批此事，他直言：「對巨人管理層來說簡直是災難。」

鄧愷威 太空人 巨人

相關新聞

MLB／佐佐木朗希7局0BB好投奪勝 不知有7局歌曲傻呼呼上丘連聽2首

道奇隊今天以10：1大勝天使隊，日籍投手佐佐木朗希演出大聯盟生涯代表作，先發7局寫下生涯最長局數，僅被敲4安打、失1分，送出8次三振。這是他第一次以先發投手之姿進入第七局投球，而比賽在攻守交換時照慣例連播了〈God Bless America〉、〈Take Me Out to the Ball Game〉，朗希傻傻照常站上投手丘，獨自等了一段時間，也讓他尷尬笑答：「我不知道有這個，所以有點愣住。」

MLB／鄧愷威轉隊後越投越「威」 美媒暗酸巨人管理層：簡直災難

太空人隊台灣強投鄧愷威，昨天先發面對遊騎兵投出本季代表作，總計先發5局7K無失分，幫助太空人4：1成功在主場守住勝利。事後多家媒體也發文稱讚鄧愷威的出色表現，還特別點名他的前東家巨人隊，直呼巨人隊放掉這塊璞玉，根本是災難。

MLB／羅伯茲大讚看到他的自信 朗希談英文能力卻縮了：沒什麼進步

日籍投手佐佐木朗希表現漸入佳境，今天面對天使隊繳出7局僅失1分、0保送好投，道奇以10：1大勝賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）大讚：「今天真的感受到他的自信。」

MLB／洋基內野「撞車」看大都會再見 布恩說就算沒撞也沒機會

洋基隊今天帶著6：3領先進入九局下失守，貝德納（David Bednar）遭泰勒（Tyrone Taylor）敲出追平三分砲，進一步於10局下祭出5人內野仍無法阻止大都會隊跑回再見分，以6：7輸給大都會，在「地鐵大戰」吞下1勝2敗。

MLB／談大谷翔平差點達成「場內轟」 羅伯茲仍力挺：全力奔跑超讚

道奇今在「洛城內戰」中以15：2痛宰天使，隊中日本巨星大谷翔平今天手感火燙，單場4打數貢獻2安5打點，包含一支巧妙的「另類場內全壘打」，後改判為三壘安。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也稱讚起大谷在打擊端的好表現，並對他這記巧妙安打作出回應。

MLB／惠特神級假觸殺爆紅！騙倒跑者引全網論戰 球迷吵翻：這合法嗎？

皇家與紅雀三連戰第2戰出現一段引爆社群討論的特殊守備畫面，皇家明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）靠著一記「神演技假觸殺」成功騙倒跑者，不過這次機智演出卻也引發規則爭議，讓球迷分成兩派激烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。