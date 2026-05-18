MLB／羅伯茲大讚看到他的自信 朗希談英文能力卻縮了：沒什麼進步

日籍投手佐佐木朗希表現漸入佳境，今天面對天使隊繳出7局僅失1分、0保送好投，道奇以10：1大勝賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）大讚：「今天真的感受到他的自信。」

羅伯茲表示，朗希此役最大亮點在於沒有保送，「只要沒有保送，球數自然就會減少，進一步拉長局數，所以就我看來，最重要的是他今天能夠相信自己的球去投。」

羅伯茲表示，「或許還有一些細節需要微調，從技術層面來看，我認為朗希已經非常接近我一直期待看到的樣子。」最重要的是，他說：「今天最大的改變，我認為是在心理層面，今天真的感受到他的自信。」

朗希賽後提到，自己現在能與教練更順暢溝通，也越了解彼此想要什麼。有趣的是，被問到現在英文能力，朗希又有點退縮了，「我覺得沒什麼進步耶！現在還沒有特別去學。」