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MLB／談大谷翔平差點達成「場內轟」 羅伯茲仍力挺：全力奔跑超讚

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平今日比賽差點在第8局達成「場內全壘打」罕見紀錄。 美聯社
大谷翔平今日比賽差點在第8局達成「場內全壘打」罕見紀錄。 美聯社

道奇今在「洛城內戰」中以15：2痛宰天使，隊中日本巨星大谷翔平今天手感火燙，單場4打數貢獻2安5打點，包含一支巧妙的「另類場內全壘打」，後改判為三壘安。賽後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也稱讚起大谷在打擊端的好表現，並對他這記巧妙安打作出回應。

今天擔任開路先鋒DH的大谷翔平，在首局首打席就選到保送上壘，隨後靠著貝茲（Mookie Betts）的安打掩護，迅速上三壘，再藉捕手史密斯（Will Smith）的高飛犧牲打替球隊先馳得點；3局上，大谷再度靠保送站上壘包，並果斷發動盜壘，成功達成本季第6次盜壘。

到了第8局，大谷再度站上打擊區，逮中天使第3任投手馬諾亞（Alek Manoah）一顆變速球，擊出右外野強勁平飛球，這球一路飛到全壘打牆附近落地，並彈到右外野邊線護網，隨後大谷利用驚人速度一路狂奔上三壘，靠著天使外野與中繼傳球出現混亂時，直接衝回本壘得分。在裁判觀看回放後，更正記錄為三壘安打，補上天使右外野手失誤。

9局上大谷翔平又在1出局滿壘時，再度給予對手重傷害，敲出一記擊球初速達111.7英哩的二壘安打，幫道奇多添3分，終場道奇就以雙位數分差痛擊天使，近期拉出一波4連勝。而總計今天大谷打擊成績，4打數敲出2安打，包含三壘安打和二壘安打，另有2保送、5打點、跑回2分數據。

賽後，羅伯茨談到大谷在第8局的那記差點形成「場內全壘打」的三壘安，他說：「根據這裡的規則，即使球擊中防護網也算有效，所以這不是問題所在。我不確定對方想挑戰什麼，但我們並不擔心。」羅伯茨還補充道：「看到他全力奔跑真是超讚的。」

大谷翔平也在賽後回顧這記神奇的擊球，他表示，自己不知道那裡有設置新的網子，「以前我在這裡（效力天使隊時期）的時候沒有那個東西，我也不確定有沒有打到，所以就全力跑了，結果是好的。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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