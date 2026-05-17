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MLB／惠特神級假觸殺爆紅！騙倒跑者引全網論戰 球迷吵翻：這合法嗎？

聯合新聞網／ 綜合外電報導
惠特(藍色球衣者)神演技直接騙過跑者。圖截自影片
惠特(藍色球衣者)神演技直接騙過跑者。圖截自影片

皇家與紅雀三連戰第2戰出現一段引爆社群討論的特殊守備畫面，皇家明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）靠著一記「神演技假觸殺」成功騙倒跑者，不過這次機智演出卻也引發規則爭議，讓球迷分成兩派激烈討論。

事情發生在8局下半紅雀一二壘有人，伯勒森（Alec Burleson）擊出左外野方向安打送回跑者，左外野手很快將球傳回本壘阻止第2分回來，此時一壘跑者赫雷拉（Ivan Herrera）則是趁勢衝向三壘。

皇家捕手詹森（Carter Jensen）立刻將球傳向三壘抓跑者，但當時三壘手已離開壘包位置，惠特迅速補位到三壘。不過詹森的傳球卻嚴重偏離目標，球實際上已飛向外野方向。

就在這個可能失分的當下，惠特做出令人意想不到的反應。他伸出手臂擺出接球動作，隨後假裝已經接到球並對跑者做出觸殺姿勢，讓原本已安全抵達三壘的赫雷拉誤以為自己會被觸殺，不敢繼續衝回本壘得分。

然而事實上，惠特根本沒有碰到球，真正的球已經被皇家左外野手攔下。

這段畫面迅速在社群平台瘋傳，不少球迷對這個守備動作是否合法提出質疑。有球迷表示：「這應該判妨礙跑壘吧？沒有球還做觸殺動作去限制跑者。」還有人說，「惠特這種假觸殺救下一分的行為，應該是違規吧？」

也有球迷直接引用規則指出：「妨礙守備是指守備員在未持球、也未處理球的狀況下阻礙跑者前進。假觸殺造成跑者停下，本質上就是妨礙。」但另一派球迷則認為這完全展現惠特的臨場智慧與判斷能力。

有人開玩笑表示：「要稱讚惠特，但跑者看起來像第一次打棒球。」

還有人笑說：「最好笑的是三壘指導教練拚命揮手要他回本壘，但跑者以為惠特手上有球，教練喊到快沒聲音。」

也有球迷大讚：「這就是球場上的策略家，居然這麼輕鬆就把跑者釘在三壘。」

不過雖然惠特的「神演技」幫助皇家少掉1分，最終結果他們還是以2比4敗北，苦吞6連敗；目前皇家戰績僅19勝27敗，排名美聯中區墊底，距離分區龍頭守護者已有5.5場勝差，近10場比賽僅拿下2勝8敗。

惠特儼然已是皇家陣中少數令人振奮的亮點。本季他46場出賽維持3成09打擊率，累積7發全壘打、23分打點與0.886OPS。按照目前節奏推估，他本季有機會繳出25轟、81分打點成績。

在球隊陷入低潮之際，惠特無論是球場上的數據表現，還是這次引發話題的超高球商演出，都再次成為皇家球迷難得能夠期待的焦點。

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