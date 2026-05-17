MLB／今日先發5局7K！賽後談轉隊心境 鄧愷威曝：這邊投球比較自在

本季轉戰太空人的台灣好手鄧愷威，今天對上遊騎兵先發投出本季代表作，總計5局投球交出7K無失分好成績，幫助太空人4：1擊敗遊騎兵，個人也收下本季第2勝。賽後，他談到從巨人轉戰太空人表現漸入佳境的關鍵，他指出球隊的整體環境與支持，讓他投球起來相當自在。

本場比賽是鄧愷威本季第3次擔任先發，與遊騎兵塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）展開交鋒，儘管在2局上一度面臨滿壘和暴投危機，好在鄧愷威仍冷靜化解危機局面，最終投完5局用76球（46顆好球），留下被敲2安、7K、4保送、1觸身且0失分的超優異成績單，力壓6局挨4發陽春砲失4分的狄葛隆，幫助太空人終場4：1擊敗遊騎兵，收下2連勝。

賽後，順利收下勝投的鄧愷威，本季成績現為2勝3敗，防禦率修正至亮眼的2.61。鄧愷威在接受採訪時，首先談到本場比賽的投球策略，他指出，從開局就是盡可能避免讓自己陷入球數落後的劣勢，並積極主動去攻擊打者好球帶。正是這種積極的心態，為今日出色的投球內容奠定良好基礎。

今年從長中繼出發的鄧愷威，目前已進駐太空人6人先發輪值。談到從後援轉至先發的調適，他坦言正漸入佳境，「作為救援投手，我盡量投滿局數，以減輕牛棚的壓力。今天作為先發投手，我的心態也一樣，我努力投滿局數，盡可能少用球，盡可能多地拿下出局數，今天的結果非常棒。」

此外，鄧愷威也談到了從巨人轉戰太空人的適應情況，以及2支球隊環境的差異，鄧愷威分析：「我覺得不管是投手教練，或是工作人員，都對我很熱情。我有需要什麼幫助都會百分之百幫我，在這邊（指太空人隊）投球也比較舒服、自在。」

鄧愷威投球好表現也獲得自家主帥大讚，太空人隊教頭艾斯帕達（Joe Espada）賽後表示：「我喜歡他（鄧愷威）的節奏和投球速度。我希望他能夠減少保送，這樣他就能投得更久。他今天的橫掃球非常出色，幫我們撐到了第5局，牛棚投手上場後也表現得很好。」