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MLB／村上宗隆雙響砲秘密曝光！神秘儀式加持 隊友：他超愛魔法棒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
村上宗隆大聯盟生涯首度單場雙響砲。 法新社
村上宗隆大聯盟生涯首度單場雙響砲。 法新社

白襪日籍重砲村上宗隆今天上演大聯盟生涯首度單場雙響砲，瞬間點燃主場球迷熱情，這也是他本季第16和第17轟，在聯盟全壘打王排行榜躍居第2。

村上宗隆炸裂之際，另一個場邊花絮也意外成為焦點。就在村上敲出第16轟前，隊友投手瓦席爾（Mike Vasil）竟然在休息區拿著一支「魔法棒」對著他施法，畫面曝光後迅速引發熱議。

白襪轉播單位甚至在社群發文寫下：「Mune（村上）真正的力量就是魔法。」

談到這個神秘儀式時，村上賽後笑著表示：「效果100%。」

根據瓦席爾透露，村上其實非常喜歡這支「魔法棒」，甚至偶爾打擊前還會主動詢問：「Mike，我的魔法棒在哪？」

場上重砲火力驚人，場下則靠著可愛互動迅速融入球隊文化，村上不僅成為白襪打線核心，也正在改變這支過去幾年戰績低迷的球隊氣氛。

談到首次體驗「芝加哥大戰」，村上也有深刻感受。他表示：「明明是主場，但對方得分時也會有很大的歡呼聲，很多事情真的是不和小熊交手不會體會到的，我現在終於能感受到這種氛圍。」

至於白襪本季能從過去幾年的低迷狀態一路衝上美聯中區前段班，村上也認為團隊凝聚力是重要關鍵。

「從第1棒到第9棒，大家都能串聯起來進攻，而且休息區所有野手都讓人很安心。全隊都有一起用打線贏球的意識，我也希望自己能成為其中一部分。」村上表示。

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