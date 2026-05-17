MLB／大谷翔平首支三壘打貢獻新高5打點 道奇痛宰天使奪4連勝

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在客場面對老東家天使之戰全面爆發，擔任先發第1棒指定打擊的他，全場4打數敲出2支安打、選到2次保送，貢獻本季單場新高5分打點，外加1次盜壘成功，幫助道奇以15比2痛宰天使，收下4連勝。

大谷此戰從開局就展現影響力。首局首打席先選到保送上壘，隨後靠著貝茲（Mookie Betts）的安打迅速衝上三壘，再藉由史密斯（Will Smith）的高飛犧牲打替球隊先馳得點。3局上，大谷再度靠保送站上壘包，儘管遭到投手牽制，但仍在首球果斷發動盜壘，成功攻下本季第6次盜壘。

比賽前半段，道奇打線一度受制於天使先發索里安諾（Jose Soriano）的壓制，自第2局起遲遲無法敲安。不過6局上風雲變色，索利亞諾突然控球失準，連續送出四死球，道奇趁勢靠著3次連續押出以及安打攻勢單局灌進5分，一舉拉開比分。

到了8局，大谷再度站上舞台。面對第3任投手馬諾亞（Alek Manoah），他咬中一顆變速球，擊出右外野強勁平飛球，球一路飛到全壘打牆附近落地彈開。大谷利用驚人速度一路狂奔上三壘，而天使外野與中繼傳球出現失誤混亂時，他更直接衝回本壘得分。官方最後記錄為大谷本季首支三壘安打加上右外野手失誤。

9局上，道奇攻勢仍未停止。在1出局滿壘情況下，大谷再度上場，一棒掃出右外野方向清壘二壘安打，一口氣送回3名跑者，也讓他單場打點來到本季新高的5分。

此戰大谷不僅完成2安打、5打點、2保送與1次盜壘，還連續3場比賽敲出長打，打擊手感明顯回升。

道奇先發投手羅布勒斯基（Justin Wrobleski）此役主投6局失2分，用103球繳出優質內容，拿下本季第6勝。道奇全場敲出10支安打攻下15分，在4連勝後持續保有分區龍頭位置，不過由於教士同樣拿下勝利，因此雙方勝差仍維持在0.5場。