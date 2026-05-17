MLB／單季投球31局創新高 鄧愷威想為球隊多吃局數

休士頓太空人隊台灣投手鄧愷威今天先發5局、7次三振無失分奪勝，本季投球局數累計31局，寫下生涯新高。鄧愷威表示，無論是先發或後援，自己的心態都一樣是要幫球隊多吃局數。

效力美國職棒大聯盟（MLB）太空人隊的鄧愷威今天面對德州遊騎兵隊，以76球投完5局，被敲2支安打，雖有4次保送與1次觸身球，但靠著7次三振不讓危機擴大，幫助球隊以4比1拿下勝利。

賽後接受當地媒體聯訪時，鄧愷威表示，第1局開局2次三振讓自己穩定下來，整場比賽重點在不要球數落後，勇於攻擊好球帶。

鄧愷威今年雖然從後援投手出發，但在球隊先發出現傷兵時補上缺口，近兩場出賽都擔任先發，單季累積31局已是個人新紀錄。鄧愷威表示，過去擔任後援時就希望多吃一些局數，讓教練更好調度，「今天在丟的時候也是這個想法，能多吃一點就多吃一點」。

根據大聯盟官網報導，鄧愷威與昨天投出7.1局無失分的阿里蓋蒂（Spencer Arrighetti）攜手，締造本季太空人隊第1次連2場先發投手無失分，從舊金山巨人隊轉到太空人隊，鄧愷威認為，無論是投手教練、工作人員，對待自己都很熱情，「讓我在這裡投球能夠比較自在。」