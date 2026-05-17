快訊

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

私小戰場／私小報名爆增 家長12年多花200萬也要搶

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／村上宗隆首演雙響砲！新人年17轟超越松井 瞄準大谷翔平紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
日籍重砲村上宗隆大聯盟生涯首度轟出雙響砲。 美聯社
日籍重砲村上宗隆大聯盟生涯首度轟出雙響砲。 美聯社

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆火力持續全面爆發。今日在主場迎戰同城對手小熊隊的「芝加哥大戰」中，擔任先發第2棒、一壘手的村上繳出3打數2安打、3分打點、1次保送成績，更是大聯盟生涯首度轟出雙響砲，助隊拿下勝利。

這也是「村神」相隔6場比賽後再度開火，隨著本季第16與17轟接連出爐，村上超越洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge），在聯盟全壘打王榜排行躍居第2，僅次於費城巨砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的20轟。

村上首打席先是選到保送，3局下球隊3比0領先、1出局時，他鎖定小熊先發投手泰隆（Jameson Taillon）投出的外角偏高變速球，一棒掃向反方向左中外野看台。這發全壘打擊球初速高達105英里（約169公里），飛行距離389英尺（約118.6公尺），仰角37度，讓主場球迷瞬間陷入瘋狂。

而到了5局下，村上再次展現驚人的長打能力。同樣是苦主泰隆的速球，他毫不退讓，直接將球轟向中外野全壘打牆右側，本季第17轟隨即出爐。這發全壘打擊球初速更提升到109英里（約175.4公里），飛行距離達428英尺（約130.5公尺），村上甚至直接上演「確信步」，目送球飛出場外。

值得注意的是，村上宗隆第1年就超越2003年松井秀喜新人球季16轟紀錄，下一個超越目標將是城島健司的18轟，更有很大機會可以打破大谷翔平所保持的22支日籍球員大聯盟新人賽季最多轟紀錄。甚至有媒體指出，若按照目前進度推算，村上有機會挑戰單季61轟。

除了驚人的長打火力，村上賽後談起自身表現時依舊保持冷靜。他表示：「昨天輸球了，所以今天能贏球並幫助球隊真的很好。不過最重要的其實不是全壘打數，而是做好準備。」

他進一步說：「雖然現在看起來已經打出17支全壘打，但對我來說最重要的是保持身體狀態一致，用相同狀態去面對每一場比賽。能夠維持這樣的身體狀況，我覺得才是最重要的事情。」

目前村上打擊率來到2成37，累積32分打點暫居聯盟第2，火力持續升溫。而同樣來自日本、效力小熊的鈴木誠也此役擔任第5棒右外野手，4打數無安打吞下2次三振，兩位日本球星的「芝加哥對決」首回合也以村上完勝收場。

相關新聞

MLB／鄧愷威5局7K無失分技壓狄葛隆 勇奪本季首場先發勝

休士頓太空人隊今天在主場與德州遊擊兵隊上演「德州內戰」，27歲台灣投手鄧愷威先發上陣，主投5局0失分，送出7次三振，技壓先發6局挨4轟的塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），最終太空人4：1勝出，鄧愷威拿下本季首場先發勝。

MLB／村上宗隆首演雙響砲！新人年17轟超越松井 瞄準大谷翔平紀錄

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆火力持續全面爆發。今日在主場迎戰同城對手小熊隊的「芝加哥大戰」中，擔任先發第2棒、一壘手的村上繳出3打數2安打、3分打點、1次保送成績，更是大聯盟生涯首度轟出雙響砲，率隊拿下勝利。

MLB／招牌橫掃球製造6成揮空率 鄧愷威屢化解堆壘危機

太空人隊台灣投手鄧愷威今天面對遊騎兵隊，送出5次四死球、屢屢上演「劇場」，但靠著7次三振投出本季新高的5局無失分，幫助太...

MLB／鄧愷威先發5局飆7K無失分 太空人打線敲4轟助他取得勝投資格

太空人隊27歲台灣投手鄧愷威本季第3度先發，今天在主場出戰德州遊騎兵隊，主投5局0失分，寫下本季最長投球局數，僅被敲2安、飆8次三振，隊友也用4轟砲擊賽揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），前5局就打下4：0領先，讓鄧愷威帶著勝投候選人身份退場。

MLB／因應藍鳥「假先發」 李灝宇首扛第3棒僅獲1打席但有精彩雙殺

底特律老虎隊今天在主場迎戰多倫多藍鳥隊，面對藍鳥排出的「假先發」左投弗勒哈蒂（Mason Fluharty），李灝宇生涯首度被排進中心打線，擔任先發第3棒、三壘手，但僅獲1打席就被換代打退場，老虎隊最終則是在延長賽第10局以1：2落敗。

MLB／洋基少主「地鐵大戰」6.2局9K！奇森姆讚嘆：每一場都宰制對手

洋基25歲新星斯投手斯萊特勒（Cam Schlittler）今日在「地鐵大戰」再次證明自己。面對同城宿敵，斯萊特勒繳出6.2局、9K好投，率領球隊以5：2擊敗大都會，拿下地鐵大戰首勝，同時將個人戰績推進至6勝1敗，賽後防禦率1.35，重返大聯盟防禦率王寶座，也讓外界開始將他視為美聯塞揚獎熱門人選之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。