MLB／村上宗隆首演雙響砲！新人年17轟超越松井 瞄準大谷翔平紀錄

芝加哥白襪日籍重砲村上宗隆火力持續全面爆發。今日在主場迎戰同城對手小熊隊的「芝加哥大戰」中，擔任先發第2棒、一壘手的村上繳出3打數2安打、3分打點、1次保送成績，更是大聯盟生涯首度轟出雙響砲，助隊拿下勝利。

這也是「村神」相隔6場比賽後再度開火，隨著本季第16與17轟接連出爐，村上超越洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge），在聯盟全壘打王榜排行躍居第2，僅次於費城巨砲史瓦伯（Kyle Schwarber）的20轟。

村上首打席先是選到保送，3局下球隊3比0領先、1出局時，他鎖定小熊先發投手泰隆（Jameson Taillon）投出的外角偏高變速球，一棒掃向反方向左中外野看台。這發全壘打擊球初速高達105英里（約169公里），飛行距離389英尺（約118.6公尺），仰角37度，讓主場球迷瞬間陷入瘋狂。

而到了5局下，村上再次展現驚人的長打能力。同樣是苦主泰隆的速球，他毫不退讓，直接將球轟向中外野全壘打牆右側，本季第17轟隨即出爐。這發全壘打擊球初速更提升到109英里（約175.4公里），飛行距離達428英尺（約130.5公尺），村上甚至直接上演「確信步」，目送球飛出場外。

值得注意的是，村上宗隆第1年就超越2003年松井秀喜新人球季16轟紀錄，下一個超越目標將是城島健司的18轟，更有很大機會可以打破大谷翔平所保持的22支日籍球員大聯盟新人賽季最多轟紀錄。甚至有媒體指出，若按照目前進度推算，村上有機會挑戰單季61轟。

除了驚人的長打火力，村上賽後談起自身表現時依舊保持冷靜。他表示：「昨天輸球了，所以今天能贏球並幫助球隊真的很好。不過最重要的其實不是全壘打數，而是做好準備。」

他進一步說：「雖然現在看起來已經打出17支全壘打，但對我來說最重要的是保持身體狀態一致，用相同狀態去面對每一場比賽。能夠維持這樣的身體狀況，我覺得才是最重要的事情。」

目前村上打擊率來到2成37，累積32分打點暫居聯盟第2，火力持續升溫。而同樣來自日本、效力小熊的鈴木誠也此役擔任第5棒右外野手，4打數無安打吞下2次三振，兩位日本球星的「芝加哥對決」首回合也以村上完勝收場。