MLB／招牌橫掃球製造6成揮空率 鄧愷威屢化解堆壘危機

太空人隊台灣投手鄧愷威今天面對遊騎兵隊，送出5次四死球、屢屢上演「劇場」，但靠著7次三振投出本季新高的5局無失分，幫助太空人以4：1贏球，也拿下本季第2勝。

效力休士頓太空人隊的鄧愷威，今天開賽展現極佳的壓制力，在第1、3局皆讓德州遊騎兵打線3上3下。然而在另外3個半局卻因保送偏多陷入堆壘危機。

第2局鄧愷威在2出局後因投出觸身球搞成滿壘，隨後更發生暴投，所幸捕手瓦茲奎茲（Christian Vazquez）迅速處理，傳給本壘補位的鄧愷威成功觸殺跑者、化解失分危機。

第4、5局鄧愷威的邊角球不受青睞下出現多次保送，4局上1出局後因為保送、安打堆積壘包，但靠著連續2次誘使打者擊出內野滾地球出局脫困；5局上則是2次保送，2出局後被擊出二壘滾地球，在游擊手因移防導致補位慢半拍的驚險情況下，仍及時抓下第3個出局數。

總計鄧愷威今日用76球投完5局，僅被敲出2支安打，雖有4次保送與1次觸身球，但狂飆7K讓危機不致擴大，招牌橫掃球製造出高達6成的揮空率，賽後防禦率下修至2.61，最快球速達95.2英里（約153.2公里）。

太空人打線也以煙火秀相挺，從遊騎兵隊強投狄葛隆（Jacob deGrom）手中敲出4發陽春砲，首局亞土維（Jose Altuve）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）開轟，第4局則是沃克（Christian Walker）、柯爾（Zach Cole）敲出陽春彈，雖然太空人牛棚後續丟掉1分，但不影響大局。