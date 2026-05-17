MLB／鄧愷威5局7K無失分技壓狄葛隆 勇奪本季首場先發勝

休士頓太空人隊今天在主場與德州遊擊兵隊上演「德州內戰」，27歲台灣投手鄧愷威先發上陣，主投5局0失分，送出7次三振，技壓先發6局挨4轟的塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），最終太空人4：1勝出，鄧愷威拿下本季首場先發勝。

鄧愷威休5天後迎接本季第3場先發，一開賽就連飆2K、連續解決3名打者，太空人打線也在1局下就給予火力支援，亞土維（Jose Altuve）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）接連從狄葛隆手中敲出陽春砲，打下2：0領先。

2局上鄧愷威遇上小亂流，先投出保送，接著被歐蘇納（Alejandro Osuna）敲安打，2出局後又投出觸身球保送，滿壘時面對佛斯克（Justin Foscue）發生暴投，但鄧愷威衝下投手丘補位，及時將三壘跑者觸殺在本壘之前，替自己化解大危機。

鄧愷威接著在第3局連續解決3名打者、送2K，4局上則是投出保送後再被敲安打，2出局二、三壘有人的局面下，用招牌武器橫掃球（Sweeper）抓下第3個出局數，沒有失分。

太空人打線在4局下持續砲轟狄葛隆，沃克（Christian Walker）、柯爾（Zach Cole）各轟出一發陽春全壘打，將比數拉開為4：0領先。

鄧愷威在第5局接連投出2次四壞球保送，之後讓尼莫（Brandon Nimmo）擊出外野飛球出局，再讓容恩（Josh Jung）敲出滾地球，一壘手沃克接球後傳給游擊手封殺二壘跑者，有驚無險地抓到第3個出局數，再次守住失分危機。

遊騎兵打線直到7局上面對太空人第3任投手桑托斯（Enyel De Los Santos），靠3支安打攻下1分，但也是此戰唯一分數。

鄧愷威今天投完5局退場，寫下他本季最長局數，用76球有46顆好球，只被敲出2支安打，投出4次保送，送出7次三振，沒有失分，靠隊友打線和牛棚的幫忙，收下本季第2勝，也是他今年首場、生涯第2場先發勝。

本季鄧愷威出賽16場（3場先發），拿下2勝3敗3中繼，合計投了31局已寫下大聯盟生涯單季新高，送出30次三振，有12次保送，失9分，防禦率2.61。

狄葛隆此戰則是先發6局用94球，被敲出5支安打，其中4支是陽春全壘打，失4分，另有4次三振，吞下本季第4敗。單場挨4轟也追平他生涯最多，前一次為2017年7月8日對上紅雀隊，主投7局挨4發陽春砲。