MLB／洋基少主「地鐵大戰」6.2局9K！奇森姆讚嘆：每一場都宰制對手

洋基25歲新星投手斯萊特勒（Cam Schlittler）今日在「地鐵大戰」再次證明自己是球隊少主，面對同城宿敵，斯萊特勒繳出6.2局、9K好投，率領球隊以5：2擊敗大都會，拿下地鐵大戰首勝，同時將個人戰績推進至6勝1敗，賽後防禦率1.35，重返大聯盟防禦率王寶座，也讓外界開始將他視為美聯塞揚獎熱門人選之一。

「很好玩，我覺得像這種比賽，你會更加專注。這些場面不會影響我，我也知道我們這裡的球員不會被影響。整場比賽話題性十足，氣氛非常棒，能拿下勝利真的很好。」斯萊特勒賽後表示。

斯萊特勒今天投6.2局用106球創本季新高，有71顆好球，最快球速99.1英哩（159.4公里），被敲2支安打、送出2次保送，唯一失分來自強打索托（Juan Soto）7局下轟出的陽春砲。

賽後，總教練布恩（Aaron Boone）也大力稱讚愛將，「他現在投得就像王牌一樣。我不認為斯萊特勒會受到太多事情影響，除了他上場時就是期待自己能宰制比賽、投出好內容。」

此戰貢獻3安2打點的明星二壘手奇森姆（Jazz ChisholmJr.）同樣盛讚斯萊特勒，「他真的太扯了。他每場比賽都上去宰制對手，你在投手丘上就看得出來。」

提到投手戰力將陸續回歸，斯萊特勒則表示，「我們有兩位王牌目前不在陣中。洛登(Carlos Rodon)已經回來了，而柯爾(Gerrit Cole)也快回來了。雖然現在的情況很不幸，但柯爾回歸後會很棒，希望我們整個投手群能繼續宰制比賽。」

值得一提的是，斯萊特勒本場又遭到強襲球擊中，已是連續第3場發生類似情況。4局時，他先被托倫斯（Luis Torrens）擊出的平飛球打中左腳；7局時，又被維恩托斯（Mark Vientos）的滾地球擦中。

斯萊特勒苦笑表示，「真的很辛苦，我的左腿最近一直被打，有點慘。我希望這種情況停止，但看起來好像不太可能。」

此外，他在第4局完成一次精彩守備後，一度倒在內野草皮上，也讓布恩嚇一跳。

「我當下直接喊『快給我站起來！』我覺得他有時候也很享受這種戲劇效果，他其實有點表演型人格。」布恩笑說。