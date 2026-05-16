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MLB／忍「痛」砲轟前東家洋基！索托250轟之夜卻成里程「悲」

聯合新聞網／ 綜合報導
索托在「地鐵大戰」中，敲出生涯第250轟、寫下生涯里程碑。 路透。
索托在「地鐵大戰」中，敲出生涯第250轟、寫下生涯里程碑。 路透。

大都會強打索托（Juan Soto）今日在「地鐵大戰」中，敲出生涯第250轟、寫下生涯里程碑。不過，最終球隊仍以2：5不敵洋基，這發全壘打背後，更是伴隨著滿身傷痛與球隊傷兵陰影。

談到近期身體狀況時，索托坦言，「只是有一點不舒服，完全沒有疼痛。我最近一直在處理幾個狀況，像是之前打到腳的界外球、手部、小腿等等，只是努力想找回節奏。」

事實上，索托本季開局相當火燙，前8場比賽打擊率高達3成55、OPS達0.928，但4月4日對戰巨人時跑壘拉傷右小腿，隨後缺席約兩個半星期，至今身體狀況始終未完全恢復。

值得注意的是，索托第4局面對洋基投手斯萊特勒（Cam Schlittler）時，在一次揮空後露出痛苦表情。賽後他透露，過去一個半星期持續困擾他的右手腕傷勢，就是當下不適來源。

總教練門多薩（Carlos Mendoza）則表示，索托主要是在「揮空時」才會感到疼痛，「只要他有碰到球就沒有問題，主要是揮空時會感覺到一些東西，但我們目前沒有太擔心。」

即便如此，索托仍強調還是會繼續打下去，「我站上場時感覺依然很好，但事情就是這樣。」

而索托也用球棒證明自己的話。7局下，索托鎖定斯萊特勒一顆97.5英里的偏高失投四縫線速球，擊球初速高達102.6英里、仰角28度，最終形成393英尺全壘打。

這發陽春砲，也讓索托達成生涯250轟里程碑，並成為大聯盟史上第5年輕、僅第7位、28歲前至少累積250轟與95次盜壘的球員。

其餘6人全都是名人堂等級傳奇，包括羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)、曼托（Mickey Mantle）、楚奧特（Mike Trout）、羅賓森（Frank Robinson）與瓊斯（Andruw Jones）。

大聯盟史上最年輕完成250轟紀錄者，則是傳奇球星普荷斯（Albert Pujols），當時年齡為26歲258天。

「這代表很多意義。這是我每年努力訓練、努力比賽，希望幫助球隊所累積的成果，所以看到這一刻真的很酷。」索托表示。

有趣的是，這發全壘打正是發生在對洋基之戰，而索托去年季前才以自由球員身分離開洋基，轉而接受大都會老闆億萬富豪柯恩（Steve Cohen）開出的7億6500萬美元天價合約，成為棒球史上最震撼的簽約之一。

不過，大都會近期傷兵問題依舊嚴峻，目前包括林多（Francisco Lindor）、波蘭柯（Jorge Polanco）、羅伯特（Luis Robert Jr.）與艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）等主力都躺進傷兵名單，再加上先發投手霍梅斯（Clay Holmes）此戰因腿部骨折退場，讓球隊戰力雪上加霜。

談到隊友受傷，索托難掩遺憾地表示，「真的很難受。霍梅斯每天都全力投入，是我職業生涯看過最努力的球員之一。他現在的表現真的不可思議，但發生這種事真的很令人難過。」

「這就是比賽的一部分，我們會支持他，不管他需要什麼幫助，我們都會陪著他，真的很糟糕。」索托坦言。

索托 洋基 巨人

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