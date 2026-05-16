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MiLB／費爾柴德本季第5轟出爐！鄭宗哲有安打、龍恩4支0
守護者隊3A台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天敲出本季第5轟；紅襪隊3A台灣內野手鄭宗哲2打數1安打。
守護者3A今天打雙重賽，首戰費爾柴德5局上夯2分砲，本季第5發全壘打，本場比賽4打數2安打。第二戰費爾柴德熄火，3打數0安打，打擊率0.306、OPS值0.943。小熊隊3A台美混血強打龍恩（Jonathon Long）4打數0安打，獲得1次保送，打擊率0.309，OPS值0.795。
紅襪3A內野手鄭宗哲今天2打數1安打，打擊率0.234，OPS值0.765。道奇隊1A柯敬賢3打數1安打，選到1保送，打擊率0.275，OPS值0.956。
釀酒人隊新人聯盟廖宥霖8局上代守一壘，8局下被三振，1打數0安打，生涯首安還沒出爐。巨人隊新人聯盟投手陽念希先發3局，被敲3安，包含1轟，投出3次三振、2次保送，失2分，防禦率4.50。
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