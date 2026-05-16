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MLB／大谷翔平重回打線達里程碑！道奇完封天使結束對戰7連敗
道奇與天使隊今天展開本季首場高速公路大戰，道奇日本球星大谷翔平重回先發打線，4打數敲出1支深遠二壘打，選到1次保送，道奇在8名牛棚投手合力封鎖下，以6：0完封，收下3連勝，也結束自2024年以來對戰天使的7連敗。
4局上道奇靠著帕赫斯（Andy Pages）和孟西（Max Muncy）背靠背全壘打，單局灌進4分。7局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）再敲2分砲。
道奇2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）受傷，道奇臨時啟用投手車輪戰，克雷恩（Will Klein）打頭陣2局無失分，接下來7名牛棚投手也都力保不失，終場就以6：0完封天使。
大谷翔平5局上敲出左外野深遠二壘打，生涯第200支。本場4打數1安打，選到1次保送，打擊率升至0.240，OPS值0.799。
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