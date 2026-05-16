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MLB／大聯盟版「勝投怪盜」？釀酒人艾許比奪8勝暫居勝投王

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人隊牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）。 美聯社
釀酒人隊牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）。 美聯社

大聯盟今年的勝投王不是先發投手，而是釀酒人隊牛棚左投艾許比（Aaron Ashby）。今天他再度展現「勝投怪盜」能力，奪下本季第8勝。

效力中華職棒富邦悍將隊的張奕，在國際賽與中職賽場經常以牛棚身分奪勝，被球迷封為「勝投怪盜」。

今天釀酒人與雙城隊交手，6局下以1：0領先，無人出局一三壘有人時，艾許比登板投球，他讓對手擊出雙殺打，形成1：1平手。艾許比7局下再失1分，釀酒人1：2落後。

沒想到8局上釀酒人靠著3安串聯拿下2分，反而以3：2領先，艾許比成為勝投候選人，最終釀酒人就以3：2贏球，收下本季第8勝。

艾許比本季出賽21場，只有1場先發，29局狂飆44次三振，防禦率2.17，戰績8勝0敗。大聯盟牛棚投手單季勝投最多紀錄是18勝，費斯（Roy Face）在1959年創下，費斯當年出賽57場，18勝1敗，吃下93.1局，防禦率2.70。

釀酒人 張奕 富邦悍將

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