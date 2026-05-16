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MLB／史瓦柏8戰9轟本季首位20轟！單場雙響助費城人瘋狂逆轉秀

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人今日最終以11：9擊敗海盜，史瓦柏單場雙響砲、成為本季大聯盟首位20轟球員，寫下多項隊史紀錄。 路透
費城人今日最終以11：9擊敗海盜，史瓦柏單場雙響砲、成為本季大聯盟首位20轟球員，寫下多項隊史紀錄。 路透

費城人今日在「賓州內戰」上演超狂逆轉秀，在一度落後6分情況下，最終在延長賽第10局以11：9擊敗海盜，而最大功臣無疑是單場雙響砲、本季大聯盟首位20轟，更同步寫下多項隊史紀錄的重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）。

史瓦柏先在5局上轟出兩分砲，7局上再補上一發兩分全壘打，本季全壘打數正式來到20支，成為全大聯盟第一位達成20轟里程碑的球員。

值得一提的是，史瓦柏僅用球隊前45場比賽就完成20轟，追平威廉斯（Cy Williams）於1923年創下的隊史紀錄。

此外，史瓦柏最近8場比賽已狂轟9發全壘打，也成為隊史第2位達成此紀錄的球員，上一位正是名人堂傳奇施密特（Mike Schmidt）於1976年締造。

更驚人的是，史瓦柏早在2021年效力國民時，也曾完成過8場9轟壯舉，讓他與貝爾（Albert Belle）成為大聯盟史上唯二多次完成此紀錄的球員。

對此，總教練馬丁利（Don Mattingly）直接形容他是「完全不同等級的怪物」。

「他無時無刻都很危險，不管左右投都一樣，只要投手失投到他想要的位置，他就一定會讓你付出代價。」

史瓦柏則表示很開心找到贏球的方法，「當然，每個人都想打好、想繳出好表現，但最重要的，還是這些表現能幫助球隊贏球。」

事實上，本場比賽開局對費城人並不順利，先發投手諾拉（Aaron Nola）再度遭到重擊。

諾拉前2局還成功壓制海盜打線，但3局下局勢瞬間崩盤，先被克魯茲（Oneil Cruz）敲出兩分打點安打，接著又連續挨了洛威(Brandon Lowe)與歐蘇納（Marcell Ozuna）兩發兩分砲，單局狂失6分。

最終，諾拉僅投3.2局便退場，失掉6分，被敲6安另有3次保送與2次三振，持續陷入生涯近年最掙扎的一段低潮，賽後防禦率暴漲至5.91。

不過費城人打線並未放棄。史瓦柏先在5局上鎖定海盜投手艾希克拉夫特（Braxton Ashcraft）一顆98英里紅中速球，直接轟向右中外野，敲出本季第19轟，將比分追成6：2。

7局上再補上一發兩分全壘打，本季第20轟出爐，也讓費城人追近至8：5。

9局上，兩屆全明星左投索托（Gregory Soto）控球突然失準，在滿壘情況下面對史瓦柏時，直接4壞保送送回1分，加上哈波（Bryce Harper）的兩分打點安打，成功追平比數。

史瓦柏表示，「當球數來到0好2壞後，我的目標就是把好球帶縮小。0好3壞時，我完全不會想揮棒，因為當下最重要的是持續施加壓力。」

「我原本以為那是滿貫砲，但能追平比數我已經很開心了。」史瓦柏也笑說，當下以為哈波那球會形成滿貫砲。

延長賽，馬許（Brandon Marsh）率先敲出超前二壘安打，隨後馬爾尚（Rafael Marchan）在打擊率僅0.074情況下，再補上關鍵兩分打點安打讓比數形成11：8，馬林魚下半局僅再追回1分，費城人完成這場瘋狂逆轉勝。

費城人 Kyle Schwarber Bryce Harper

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